Cinco días sin bancos en noviembre

Las sucursales bancarias permanecerán cerradas en todo el país del 6 al 10 de noviembre

El BCRA estableció el martes 10 como feriado bancario nacional

El viernes 6 será feriado por el Día del Trabajador Bancario

El lunes 9 habrá un feriado nacional vinculado con la visita de León XIV

El martes 10 también habrá jornada no laborable en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba

Los bancos retomarán la atención habitual en todo el país el miércoles 11 de noviembre

El calendario financiero de noviembre de 2026 tendrá una modificación excepcional que extenderá durante varios días el cierre de las sucursales bancarias de todo el país. La medida se vinculará con una serie de feriados y con el operativo dispuesto por la visita oficial del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) oficializó mediante la Comunicación “A” 8487 un feriado bancario nacional para el martes 10 de noviembre. De esta manera, las entidades financieras no tendrán atención presencial durante cinco jornadas consecutivas, desde el viernes 6 hasta el martes 10 inclusive, y retomarán su actividad habitual el miércoles 11.

El primer día de interrupción será el viernes 6 de noviembre, fecha en la que se conmemora el Día del Trabajador Bancario. La jornada recuerda la creación de la Asociación Bancaria, fundada el 6 de noviembre de 1924 a partir de las demandas de organización de los trabajadores del sector.

Los antecedentes de esa organización se remontan a la primera huelga bancaria, desarrollada entre abril y junio de 1919. En aquella oportunidad, miles de empleados reclamaron, entre otras cuestiones, el reconocimiento gremial, un escalafón y un régimen jubilatorio propio. En ese período, los trabajadores afrontaban jornadas que podían alcanzar las 12 horas diarias y también desarrollaban tareas durante los sábados.

Con el transcurso de los años, distintas conquistas laborales, entre ellas la reducción de la jornada de trabajo y la creación de una caja de jubilaciones, contribuyeron a consolidar el 6 de noviembre como una jornada de descanso para los trabajadores de la actividad financiera.

A ese feriado se sumará el lunes 9 de noviembre, declarado feriado nacional mediante el Decreto 1103/2026. La jornada estará comprendida dentro del esquema especial previsto por la visita de León XIV, que generará modificaciones en el funcionamiento habitual de distintas actividades.

El martes 10 será el día con mayor impacto sobre el sistema financiero, ya que el feriado bancario dispuesto por el BCRA tendrá alcance nacional. Ese mismo día, además, habrá una jornada no laborable en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba.

El esquema tendrá una distribución territorial diferente durante el miércoles 11 de noviembre. Mientras las entidades bancarias de todo el país retomarán su actividad luego del cierre especial, esa jornada será feriado en la provincia de Buenos Aires y coincidirá con el último día de la visita del pontífice.

El Gobierno nacional declaró de interés nacional la llegada del Papa y fundamentó el calendario excepcional en la magnitud del operativo de seguridad previsto para esos días, junto con los desplazamientos de los fieles y los distintos traslados vinculados con la agenda oficial.

Según la planificación oficial, la coincidencia entre esos movimientos y las actividades laborales, educativas y comerciales habituales podía generar dificultades para la circulación. Por ese motivo, se establecieron suspensiones diferenciadas según cada jurisdicción y se incorporó también el cierre bancario nacional del martes 10.

De esta manera, quienes necesiten realizar trámites presenciales en entidades financieras deberán tener en cuenta que las sucursales permanecerán cerradas durante cinco días consecutivos. El período comenzará con el feriado bancario correspondiente al Día del Trabajador Bancario y continuará con el fin de semana, el feriado nacional del lunes 9 y la jornada bancaria excepcional del martes 10.

La actividad presencial en los bancos quedará normalizada a partir del miércoles 11 de noviembre, aunque ese día regirá el feriado provincial establecido para la provincia de Buenos Aires por la última jornada de la visita de León XIV.