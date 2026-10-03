La Justicia habilitó la revisión del desdoblamiento de Hotesur y Los Sauces

El TOF 5 concedió los recursos contra el desdoblamiento de los debates de Hotesur y Los Sauces.

El juicio por Los Sauces mantiene como fecha de inicio el 23 de octubre de 2026.

El debate por Hotesur continúa previsto para el 19 de marzo de 2027.

La Fiscalía y la UIF cuestionaron la realización separada de los juicios.

El tribunal sostuvo que los expedientes siguen formando parte de un único proceso.

La Cámara Federal de Casación Penal deberá revisar ahora si la modalidad adoptada afecta la unidad del proceso y las garantías de las partes.

La discusión sobre la realización separada de los juicios por las causas Hotesur y Los Sauces llegará a la Cámara Federal de Casación Penal, luego de que el Tribunal Oral Federal 5 concediera los recursos presentados contra la decisión. Sin embargo, la resolución no alteró las fechas establecidas para el comienzo de ambos debates: Los Sauces mantiene su inicio para el 23 de octubre de 2026 y Hotesur para el 19 de marzo de 2027.

Los jueces José Antonio Michilini, Fernando Marcelo Machado Pelloni y Adriana Paliotti coincidieron en habilitar los planteos de la Fiscalía y de la Unidad de Información Financiera. El tribunal sostuvo que la decisión de dividir temporalmente los debates no significó dejar sin efecto la acumulación de los expedientes, sino establecer una secuencia diferente para las audiencias, debido a que uno de los tramos ya se encuentra preparado mientras el otro todavía requiere medidas.

En particular, el TOF 5 consideró que Los Sauces completó las medidas de instrucción suplementaria, mientras que en Hotesur permanecen diligencias pendientes. Por ese motivo, entendió que postergar ambos debates hasta marzo implicaría mantener sin avanzar una parte de la causa que ya estaría en condiciones de ser juzgada.

La resolución también rechazó, por mayoría, el recurso de reposición presentado por el defensor público coadyuvante Gerardo Miño. El planteo buscaba que los dos juicios comenzaran de manera simultánea y que se incorporara otra causa relacionada con Ernesto Clarens.

Los expedientes investigan presuntas maniobras vinculadas con lavado de activos, asociación ilícita y dádivas mediante negocios hoteleros e inmobiliarios relacionados con la familia Kirchner. Entre los principales imputados aparecen Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, además de Romina Mercado, Osvaldo Sanfelice y el ex contador Víctor Manzanares.

En la causa Los Sauces se analiza el funcionamiento de la inmobiliaria y la utilización de contratos de alquiler de propiedades por más de $25 millones entre 2009 y 2016. La acusación sostiene que empresas relacionadas con los grupos Báez e Indalo realizaron pagos que podrían haber funcionado como retornos vinculados con beneficios, contratos, concesiones, licencias o ventajas impositivas.

Hotesur, en tanto, se concentra en la actividad de la empresa hotelera y en el manejo de fondos provenientes de firmas vinculadas con Báez. La investigación contempla particularmente el gerenciamiento de Valle Mitre y el alquiler de habitaciones, dentro de una hipótesis acusatoria que sostiene que esos mecanismos pudieron utilizarse para blanquear dinero que tendría origen en la obra pública vial de Santa Cruz.

El presidente del TOF 5, José Michilini, sostuvo que la resolución sobre la organización temporal de los debates tenía carácter procesal y no constituía una sentencia definitiva. No obstante, consideró conveniente habilitar la revisión de Casación para evitar que una discusión sobre la admisibilidad de los recursos generara nuevas demoras antes de las fechas previstas.

Machado Pelloni, por su parte, señaló que la Fiscalía y la UIF no habían refutado de manera concluyente la existencia de pruebas pendientes que justificaran avanzar por separado. Aun así, entendió que correspondía conceder los recursos para que el tribunal revisor determine si el desdoblamiento puede afectar la valoración conjunta de la prueba, la estrategia de las acusaciones o las garantías de las partes.

Paliotti coincidió con la concesión de los recursos, aunque utilizó fundamentos diferentes. La jueza recordó que Los Sauces había ingresado al tribunal en octubre de 2018 y Hotesur en mayo de 2019, mientras que la acumulación de ambos expedientes había sido dispuesta en junio de ese año con el consentimiento de las partes.

La Fiscalía y la UIF habían cuestionado la separación. Velasco sostuvo que el desdoblamiento posterga el juzgamiento de Hotesur y modifica la estructura de expedientes que habían sido acumulados. La UIF pidió restablecer un único debate y advirtió sobre la posibilidad de que dos juicios separados afectaran los interrogatorios y contrainterrogatorios de testigos, duplicaran actos procesales y produjeran valoraciones parciales de documentación contable, bancaria, societaria y contractual.

La decisión dejó así abierta la revisión ante Casación, pero mantuvo vigente el cronograma dispuesto por el TOF 5 mientras la instancia superior analiza los planteos.