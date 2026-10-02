Máximo y Florencia podrán apelar el decomiso

Máximo y Florencia Kirchner obtuvieron una nueva instancia para apelar el decomiso de sus bienes

El Tribunal Oral Federal N° 2 hizo lugar al recurso presentado por el abogado Luis Joel Goldin

La medida alcanza bienes vinculados con Los Sauces y Hotesur, incluido un departamento de San José 1111

El embargo preventivo había sido fijado en $684.990.350.139,86

El recurso también alcanzó a Sebastián José Sánchez, ex director de Hotesur S.A. y Los Sauces S.A.

La defensa de Cristina Kirchner había presentado además un planteo ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU

Máximo Kirchner y Florencia Kirchner obtuvieron una nueva instancia judicial para cuestionar el decomiso de bienes dispuesto en el marco de la causa Vialidad, en la que su madre, Cristina Fernández de Kirchner, fue condenada a seis años de prisión. El Tribunal Oral Federal N° 2 concedió un recurso especial de casación que permitirá a los hermanos intentar frenar la medida sobre parte de su patrimonio.

La decisión fue adoptada por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini, luego de hacer lugar al planteo presentado por Luis Joel Goldin, abogado de Máximo y Florencia Kirchner. La defensa había cuestionado la cuantificación y la procedencia del decomiso respecto de determinados bienes y buscó acceder a una nueva instancia para discutir la medida.

El planteo se encuentra vinculado con el pedido de decomiso de bienes pertenecientes a los hijos de la ex presidenta y con la resolución que había establecido un embargo preventivo sobre activos de integrantes de la familia Kirchner. Entre los bienes alcanzados aparecen propiedades vinculadas con las sociedades Los Sauces y Hotesur.

Uno de los inmuebles incluidos es el departamento ubicado en San José 1111, en la ciudad de Buenos Aires, donde actualmente reside Cristina Kirchner. La posibilidad de apelar el decomiso permitirá ahora a Máximo y Florencia Kirchner continuar con su estrategia judicial para intentar evitar que esos bienes sean alcanzados definitivamente por la medida.

El embargo preventivo había sido dispuesto en agosto por el Tribunal Oral Federal N° 2 y alcanzaba un monto de $684.990.350.139,86. El objetivo de aquella resolución había sido preservar los bienes hasta que quedara resuelto el decomiso definitivo dentro de la causa Vialidad.

El recurso de casación concedido también alcanza a Sebastián José Sánchez, quien había sido director de las sociedades Hotesur S.A. y Los Sauces S.A. Esas compañías, a su vez, serán objeto de investigaciones en otros procesos judiciales por separado.

La discusión sobre los bienes de los hijos de Cristina Kirchner se desarrolla mientras la defensa de la ex presidenta mantiene abierta su propia estrategia judicial respecto de la condena en la causa Vialidad. En ese marco, su abogado Carlos Beraldi formalizó una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas para solicitar la revisión de la sentencia de seis años de prisión.

La presentación internacional también incluyó un pedido para suspender la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La situación adquirió además una dimensión política dentro del peronismo de cara a las elecciones presidenciales de 2027, debido a las consecuencias que esa inhabilitación tendría sobre una eventual participación electoral de Cristina Kirchner.

La presentación ante el organismo internacional estuvo a cargo de Carlos Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, integrantes de la defensa de la ex mandataria. El planteo se sumó así a las distintas vías judiciales impulsadas para cuestionar las consecuencias de la condena.

Con la decisión del Tribunal Oral Federal N° 2, Máximo y Florencia Kirchner consiguieron mantener abierta una instancia para discutir el decomiso de los bienes que figuran en el expediente. El planteo deberá continuar ahora su recorrido judicial, mientras permanece vigente la medida destinada a preservar esos activos hasta que se defina su situación definitiva.

El nuevo recurso no modifica la condena de seis años impuesta a Cristina Kirchner, sino que se concentra en la discusión patrimonial derivada de la causa Vialidad y, particularmente, en los bienes vinculados con sus hijos y con las sociedades Los Sauces y Hotesur.