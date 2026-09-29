El fiscal Pollicita pidió peritar las billeteras bitcoin declaradas por Manuel Adorni

La Fiscalía busca verificar la titularidad de ocho billeteras bitcoin declaradas por Manuel Adorni.

Las direcciones informadas habrían registrado operaciones por USD 591.544,61 en criptomonedas.

La defensa sostiene que Adorni utilizó parte de esos fondos para afrontar distintos gastos en efectivo.

La investigación procura establecer el origen de los USD 199.883,20 declarados como inversión.

El fiscal Pollicita también pidió levantar el secreto fiscal de Adorni y Bettina Angeletti durante determinados períodos.

La pericia será realizada mediante un procedimiento criptográfico supervisado y con preservación de las claves privadas.

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió realizar una pericia sobre las direcciones de billeteras bitcoin que presentó el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni como parte de su explicación patrimonial. Según la información aportada por su defensa, a través de esas ocho direcciones habría obtenido USD 591.544,61 en criptomonedas, fondos que posteriormente habría utilizado para afrontar en efectivo distintos gastos desde su llegada a la función pública en diciembre de 2023.

La medida apunta a determinar técnicamente si las ocho billeteras virtuales pertenecían efectivamente a Adorni durante el período en el que, de acuerdo con su justificación patrimonial, realizó una inversión de USD 199.883,20. Ese monto habría surgido de ahorros propios y de su esposa, Bettina Angeletti, acumulados con anterioridad a su incorporación a la función pública.

Para avanzar en la comprobación, la Fiscalía dispuso un procedimiento criptográfico destinado a verificar la titularidad de cada una de las direcciones. El mecanismo contempla la participación de la defensa y de personal técnico de la Policía Federal, con el objetivo de acreditar mediante una operación específica que quien declara ser titular de las billeteras posee efectivamente las claves privadas asociadas.

En ese marco, el fiscal citó al abogado defensor Matías Ledesma para participar de la apertura de un sobre lacrado que contendría las claves privadas correspondientes a las direcciones informadas. El procedimiento consistirá en la firma de un mensaje para cada una de las ocho billeteras, una operación que posteriormente será sometida a verificación técnica por parte de especialistas de la Policía Federal.

La diligencia será registrada mediante una grabación y tendrá un protocolo específico para preservar las claves privadas. De acuerdo con lo dispuesto por la Fiscalía, el acceso a esas claves quedará limitado a la defensa técnica, mientras que los peritos deberán comprobar la autenticidad de las firmas digitales generadas durante el procedimiento.

Pollicita solicitó al juez federal Ariel Lijo que autorice formalmente la realización de esta comprobación. La medida se incorpora a una investigación más amplia destinada a reconstruir los ingresos y el patrimonio de Adorni y de su esposa, a partir de las explicaciones brindadas por la defensa sobre el origen de los recursos familiares.

Uno de los puntos centrales de la pesquisa está relacionado con la explicación de que existían ahorros familiares acumulados antes de 2014. En ese contexto, la Fiscalía busca establecer la trazabilidad de los fondos y determinar si las criptomonedas declaradas por Adorni se encontraban efectivamente bajo su control durante el período en que, según su presentación patrimonial, se originaron los recursos utilizados para la inversión.

Además de la pericia sobre las billeteras, Pollicita solicitó levantar el secreto fiscal de Adorni y Angeletti respecto de determinados períodos. El pedido comprende los años comprendidos entre el 28 de febrero de 1998 y el 31 de diciembre de 2011 en un caso, y entre el 10 de octubre de 2000 y el 31 de diciembre de 2011 en el otro.

De esta manera, la investigación busca complementar la información patrimonial aportada por el matrimonio con documentación fiscal y una verificación directa de las operaciones vinculadas con las criptomonedas. La comprobación de las ocho direcciones será, en ese esquema, un elemento destinado a determinar si los activos digitales declarados estaban efectivamente bajo la titularidad de Adorni y si pueden ser vinculados con el patrimonio que afirmó haber construido junto con su esposa antes de su llegada a la función pública.