Gonzalo Secchi asume en la ex IOSFA con un fuerte desafío financiero

Gonzalo Secchi asumirá este lunes al frente de la ex IOSFA, con rango y jerarquía de secretario.

Carlos Presti lo designó para reemplazar a Ariel Guzmán, apartado por no alcanzar los objetivos fijados para la liquidación.

La estructura enfrenta un pasivo estimado en alrededor de $214.000 millones y negociaciones con acreedores por unos $220.000 millones.

Secchi tiene formación como abogado, contador público y licenciado en Administración y antecedentes en auditoría y administración societaria.

La resolución 636/2026 dispuso el traspaso de veinte hoteles, residencias, centros recreativos, cabañas, cocheras y terrenos a las Fuerzas Armadas.

La transferencia de activos y la reestructuración generan interrogantes sobre el personal y la continuidad de servicios destinados a los afiliados.

Gonzalo Secchi asumirá este lunes al frente de la ex IOSFA, en reemplazo de Ariel Guzmán y con rango y jerarquía de secretario, en un momento marcado por la reestructuración de la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y por un escenario financiero que incluye un pasivo de alrededor de $214.000 millones.

La designación fue dispuesta por el ministro de Defensa, Carlos Presti, el 24 de septiembre. Secchi llegará para ocupar el lugar que dejó Guzmán, coronel retirado que fue apartado luego de que el titular de Defensa considerara que no había alcanzado los objetivos establecidos para el proceso de liquidación. El cambio de conducción se produce mientras avanza la conformación de la nueva OSFA de las tres Fuerzas Armadas, que estará comandada por el general de brigada Pablo Plaza.

El nuevo funcionario cuenta con formación profesional en distintas áreas vinculadas con la administración y el control. Es abogado, contador público y licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires. Además, es socio fundador del estudio Secchi, Palou & Asociados y desarrolla tareas en la Fundación Bolsa de Comercio de Buenos Aires como Revisor de Cuentas.

En esa función, su actividad comprende el examen de la contabilidad, la fiscalización de los estados financieros y el control de los recursos de la entidad. Su recorrido profesional también incluye antecedentes en sociedades comerciales y tareas vinculadas con la administración patrimonial.

Uno de esos antecedentes es Pragmático S.A., sociedad de la que Secchi fue vicepresidente y director y que estuvo vinculada con el establecimiento hotelero Suipacha Suites, actualmente denominado Suipacha Suites & Cowork. La compañía atravesó un concurso preventivo de acreedores debido a dificultades financieras, un procedimiento judicial destinado a reestructurar obligaciones y procurar la continuidad de la actividad.

Secchi también figura como director de Risilmar S.A., una sociedad dedicada a actividades vinculadas con inversiones, administración y servicios inmobiliarios. Entre sus actividades se encuentran la compra, venta, alquiler, loteo y administración de inmuebles propios, tanto residenciales como corporativos.

Su perfil profesional, por lo tanto, combina formación contable, jurídica y administrativa con experiencia en tareas de fiscalización y gestión societaria y patrimonial. Ese recorrido será puesto ahora al servicio de una estructura que atraviesa una etapa de transformación y que enfrenta importantes compromisos económicos.

Durante el aniversario 171 de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Secchi había expresado una posición favorable al objetivo de déficit cero impulsado por el Gobierno de Javier Milei. En esa oportunidad sostuvo que el veto presidencial constituye una herramienta para evitar gastos que no cuenten con financiamiento y señaló al equilibrio fiscal como uno de los pilares de la actual administración.

El nuevo responsable de la ex IOSFA deberá afrontar, precisamente, una situación financiera compleja. El proceso de liquidación registra un pasivo estimado en unos $214.000 millones, mientras que además se encuentra en marcha una negociación con acreedores por aproximadamente $220.000 millones. Entre las obligaciones se encuentran deudas con prestadores médicos, laboratorios, droguerías y otros proveedores.

Secchi ya comenzó a interiorizarse de la estructura que deberá conducir. El viernes 25 se presentó en el edificio de la calle Paso, sede central de IOSFA, recorrió las oficinas de los gerentes y tomó contacto con parte de la organización.

A ese escenario económico se suma la transferencia de activos dispuesta por la resolución 636/2026, firmada por Presti el 15 de septiembre. La medida contempla el traspaso al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de veinte hoteles, residencias, centros recreativos, cabañas, cocheras y terrenos.

La transferencia está prevista para el 1 de octubre y genera interrogantes sobre la situación de los trabajadores y la continuidad de algunos espacios destinados al turismo y la recreación de los afiliados. En las últimas jornadas, ATE ocupó la sede y advirtió sobre el posible impacto laboral de la reestructuración y del traspaso de instalaciones y farmacias.

El nuevo administrador asumirá así con varios frentes abiertos: la situación financiera, la negociación con acreedores, la reorganización institucional y la transferencia de activos. Su gestión quedará vinculada al proceso que busca transformar la actual estructura de la obra social y avanzar hacia la nueva OSFA de las tres Fuerzas Armadas.