Karina Milei habló de 2027 y pidió mantener la esperanza

Karina Milei fue consultada sobre el momento político y el horizonte de 2027 durante la FIT.

La secretaria general de la Presidencia afirmó que el Gobierno considera positivo el rumbo del país.

La funcionaria pidió mantener la esperanza y no brindó mayores precisiones sobre su diagnóstico político.

Karina Milei vinculó la actividad turística con la posibilidad de atraer nuevas inversiones a la Argentina.

Aerolíneas Argentinas prevé ofrecer 1.508.834 asientos durante enero de 2027.

La programación proyecta aumentos del 13% en cabotaje y del 16% en la operación regional.

Karina Milei afirmó que el Gobierno considera que el país avanza por un rumbo positivo y pidió mantener la expectativa de cara al futuro, durante una entrevista realizada el sábado 26 de septiembre en la Feria Internacional de Turismo (FIT). La secretaria general de la Presidencia de la Nación fue consultada por el momento político y por el horizonte de 2027, pero optó por una respuesta breve y sin mayores precisiones sobre su diagnóstico.

El intercambio se produjo en el predio de La Rural de Palermo, donde se desarrolla la 30° edición de la FIT de América Latina. Durante el segmento La Robineta, el periodista Robert Funes le preguntó a Karina Milei cómo se encontraba frente a la situación actual y también hizo referencia a 2027. La funcionaria respondió sin extenderse sobre el escenario político.

“Vamos por buen camino, sigan esperanzados”, afirmó Karina Milei al finalizar la conversación. La definición expresó una valoración favorable sobre el rumbo del país, aunque no estuvo acompañada por detalles sobre las medidas del Gobierno, el escenario político o las perspectivas para los próximos meses y años.

La intervención se produjo después de la recorrida que la secretaria general de la Presidencia realizó por la feria. En el stand de Aerolíneas Argentinas estuvo acompañada por Diego Santilli, jefe de Gabinete de Ministros, y se refirió a la presencia argentina en el encuentro turístico.

Karina Milei sostuvo que el objetivo era “promocionando la Argentina” y destacó la posibilidad de mostrar al país ante los distintos actores vinculados con la actividad turística. En ese mismo contexto, vinculó la promoción de los destinos nacionales con la llegada de inversiones.

“Tenemos un país hermoso y todo esto hace que vengan más inversiones a la Argentina. Van a venir. Estamos esperando eso”, expresó durante su recorrida por el predio. La declaración vinculó la actividad turística con una expectativa más amplia del Gobierno respecto del ingreso de capitales al país.

La apertura del stand de Aerolíneas Argentinas contó también con la participación de Guillermo Ignacio Devitt, vicejefe de Gabinete; Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación; y Fabián Lombardo, presidente de la compañía. La presencia de los funcionarios coincidió con el inicio de la edición número 30 de la FIT.

Durante la feria, Lombardo destacó la importancia del encuentro para la actividad turística y señaló que la programación de la compañía incorpora nuevos destinos, refuerza mercados considerados estratégicos y amplía las alternativas para viajar tanto dentro de la Argentina como hacia el exterior.

Aerolíneas Argentinas presentó además los principales lineamientos de su programación para la temporada de verano 2027. Para enero de ese año, la empresa prevé una oferta de 1.508.834 asientos, lo que representa un incremento del 13% respecto de enero de 2026.

El crecimiento previsto contempla tanto los vuelos de cabotaje como las operaciones regionales. La red doméstica tendrá una expansión del 13%, mientras que la operación regional aumentará un 16%.

La FIT continuará hasta el martes 29 de septiembre en La Rural de Palermo y reúne durante sus cuatro jornadas a pasajeros, operadores, agencias de viajes y otros integrantes de la industria turística. En ese marco, la participación de Karina Milei combinó la promoción de la actividad turística con un mensaje político breve sobre el rumbo del país y la perspectiva hacia 2027.

Su principal definición se produjo al ser consultada directamente por la situación política y el futuro, cuando evitó ampliar el análisis y resumió su posición en una frase: “Vamos por buen camino, sigan esperanzados”.