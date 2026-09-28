Alejandra Monteoliva prepara el operativo para la visita de León XIV.

El Vaticano define la agenda y los requerimientos de seguridad para la visita de León XIV.

La organización involucra a la Nación, las provincias y la Guardia Suiza en un operativo coordinado.

Todas las provincias firmaron un acuerdo de cooperación para respaldar el despliegue de seguridad.

La visita a la cárcel de Devoto será breve y contará con un grupo reducido de internos.

El Gobierno avanza con el traslado de detenidos desde Devoto hacia el penal de Marcos Paz.

Javier Milei participará junto al Papa en actividades oficiales en la Casa Rosada y el Palacio Libertad.

La cuenta regresiva para la llegada del Papa León XIV a la Argentina ya moviliza a las distintas áreas del Estado, que avanzan en la coordinación de un operativo de seguridad sin antecedentes recientes. A pocas semanas del viaje previsto para las primeras semanas de noviembre, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, brindó nuevos detalles sobre la planificación y destacó que la organización involucra a todas las provincias, a la Nación y a los equipos enviados por el Vaticano.

Según explicó la funcionaria, los lineamientos generales de la visita son definidos por la Santa Sede, tanto en lo referido a la agenda oficial como a los requerimientos vinculados con la seguridad del Sumo Pontífice. En ese marco, señaló que el trabajo conjunto ya comenzó con la llegada de dos avanzadas de la Guardia Suiza, encargadas de coordinar aspectos técnicos con las autoridades argentinas.

Monteoliva calificó el viaje como una visita histórica y sostuvo que el desafío operativo trasciende a las jurisdicciones donde estará presente el Papa. En esa línea, remarcó que existe una coordinación permanente entre los distintos niveles del Estado para garantizar el desarrollo de cada actividad prevista.

La ministra también recordó que en San Juan se firmó un acuerdo de cooperación entre todas las provincias argentinas, una medida destinada a fortalecer la articulación institucional frente al despliegue que demandará la presencia del Pontífice. Ese esquema, explicó, busca asegurar que cada distrito pueda aportar recursos y coordinación en un operativo que requerirá un esfuerzo conjunto de alcance nacional.

La planificación incluye mesas de trabajo entre la Nación y las tres jurisdicciones donde León XIV desarrollará actividades oficiales. A esa organización se suma un componente adicional: la participación del presidente Javier Milei en algunos de los eventos previstos, lo que obliga a diseñar dispositivos específicos para garantizar la seguridad de ambas autoridades durante los encuentros compartidos.

Uno de los momentos más sensibles del itinerario será la visita del Papa a la cárcel de Devoto, una actividad que ya forma parte de la agenda oficial y que demandará un esquema de seguridad particular.

Monteoliva explicó que el encuentro dentro del establecimiento penitenciario tendrá una duración reducida, estimada en unos veinte minutos. Allí participarán el Pontífice, un grupo limitado de personas privadas de la libertad y personal penitenciario, en un formato especialmente acotado.

La funcionaria precisó que el penal cuenta con cinco unidades de aproximadamente 300 internos cada una, aunque durante la visita permanecería un número considerablemente menor de detenidos en el establecimiento. Además, aclaró que no todos ellos participarán del encuentro con León XIV, ya que la actividad estará restringida a un grupo específico.

En paralelo con la preparación del operativo, el Gobierno continúa con el proceso de traslado de internos desde Devoto hacia el penal de Marcos Paz, ubicado en la provincia de Buenos Aires. Sobre ese proceso, Monteoliva hizo referencia a una resolución de la jueza Laura De Marinis y sostuvo que ese fallo representaba un obstáculo para el trabajo que el Ejecutivo viene desarrollando en materia de régimen penal juvenil.

Más allá de los aspectos estrictamente vinculados con la seguridad, la ministra reveló que el presidente Javier Milei transmitió una instrucción clara a todo el gabinete involucrado en la organización: poner a disposición todos los recursos necesarios para garantizar el éxito de la visita papal.

La agenda también contempla dos encuentros institucionales de alto nivel entre el Presidente y León XIV. Uno de ellos se realizará en la Casa Rosada y otro en el Palacio Libertad, donde participarán gobernadores, Jorge Macri, legisladores nacionales, integrantes del cuerpo diplomático y representantes del Poder Judicial.

Con esos compromisos como eje central, el Gobierno busca consolidar una organización que combine los protocolos establecidos por el Vaticano con un despliegue federal que permita acompañar una visita considerada de especial trascendencia para el país.