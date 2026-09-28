El mercado automotor se achica y golpea al empleo

El mercado automotor se encamina a cerrar el año con menos de 550.000 unidades comercializadas.

La mayor competencia modificó la distribución de las ventas entre marcas nacionales, importadas y de origen chino.

Las promociones y descuentos crecieron y redujeron los márgenes de rentabilidad de concesionarios y terminales.

Algunas concesionarias comenzaron a reducir la compra de unidades nuevas frente a las exigencias de las terminales.

Los despidos y retiros voluntarios aumentaron durante los últimos meses en distintas redes comerciales.

El ajuste afecta especialmente a estructuras que habían incorporado personal durante la recuperación posterior al período 2020-2023.

El mercado automotor atraviesa una etapa de fuerte transformación, marcada por una combinación de menor demanda, mayor competencia y una caída de la rentabilidad que comenzó a impactar sobre las estructuras comerciales y el empleo. Las expectativas de alcanzar unas 700.000 unidades patentadas durante el año quedaron atrás y el sector se encamina a cerrar el período con menos de 550.000 vehículos comercializados, frente a las 610.000 unidades registradas durante 2025.

El retroceso no se explica únicamente por la reducción de las ventas. La apertura económica modificó el escenario competitivo con la llegada y expansión de nuevas marcas, que ampliaron la oferta disponible y obligaron a distribuir las operaciones entre una cantidad mayor de participantes. De esta manera, las empresas deben disputar clientes en un mercado que, al mismo tiempo, presenta una contracción en el volumen total.

Uno de los principales cambios se observa en el avance de las automotrices chinas, que ganaron espacio entre los consumidores. A este fenómeno se suma la recuperación de distintas marcas importadas que durante el gobierno anterior habían tenido una participación limitada debido a las restricciones para ingresar vehículos al país. La incorporación de nuevos modelos y una mayor disponibilidad de unidades les permitió ampliar su presencia comercial.

El nuevo escenario generó dos realidades diferenciadas dentro de la red de concesionarios. Las agencias vinculadas con marcas importadas registran un incremento de actividad y avanzan sobre segmentos en los que anteriormente tenían una participación menor. En sentido contrario, las redes asociadas a terminales con producción local enfrentan una pérdida sostenida de participación frente a competidores que ahora tienen mayor presencia en prácticamente todos los segmentos.

Las diferencias también aparecen en los resultados. Mientras el mercado acumula una caída cercana al 13% durante el año, algunas terminales tradicionales registran descensos de hasta el 30% en sus patentamientos. Al mismo tiempo, varias marcas sin radicación industrial en la Argentina muestran crecimiento y mejores resultados comerciales.

La competencia derivó además en una intensa disputa por los compradores. Fabricantes y concesionarios incrementaron las promociones, descuentos y bonificaciones para sostener las ventas. Sin embargo, esta estrategia comenzó a deteriorar los márgenes de rentabilidad de toda la cadena. Las exigencias de las terminales para alcanzar determinados objetivos comerciales llevaron a algunas concesionarias a concretar operaciones con márgenes mínimos, sin ganancias e incluso con pérdidas.

En muchos casos, las agencias buscan compensar esa situación mediante los incentivos que reciben de las automotrices cuando alcanzan determinadas metas de ventas. El objetivo es evitar acumular vehículos sin comercializar, que deben ser financiados mientras aumentan los costos asociados a mantener esas unidades.

La presión comenzó a generar resistencia entre algunos concesionarios, que redujeron la compra de vehículos nuevos frente a los volúmenes exigidos por las terminales. El deterioro de la actividad también se trasladó al empleo. Numerosos grupos empresarios iniciaron procesos de ajuste para reducir costos y adaptar sus estructuras a un nivel de operaciones menor.

Algunas compañías lograron amortiguar el impacto mediante la diversificación de marcas. Los trabajadores de concesionarias afectadas pudieron ser trasladados hacia operaciones vinculadas con marcas importadas o de origen chino que presentaban un mejor desempeño. Pero esa posibilidad comenzó a reducirse a medida que las empresas agotaron sus alternativas para redistribuir personal.

Como consecuencia, aumentaron los despidos y los acuerdos de retiro voluntario en distintos puntos del país. En un importante grupo empresario con presencia en Pilar, Escobar y Zárate fueron desvinculados cerca de 40 trabajadores, mientras otra organización de la zona sur del conurbano redujo su plantilla en alrededor de 15 personas.

El alcance total del ajuste resulta difícil de precisar porque muchas desvinculaciones se concretan mediante acuerdos individuales de retiro voluntario. Según el relevamiento mencionado en el texto, al menos la mitad de las concesionarias consultadas reconoció haber realizado desvinculaciones durante los últimos dos meses. También se observa el cierre de sucursales y puntos de venta para concentrar operaciones.

Los recortes se concentran principalmente entre trabajadores incorporados durante los últimos dos o tres años, cuando el sector había comenzado a recomponer sus estructuras después del fuerte ajuste registrado entre 2020 y 2023. En aquel período, las restricciones a las importaciones redujeron la oferta y las pocas unidades disponibles se comercializaban con elevados márgenes.

Ahora el escenario es diferente: hay más vehículos disponibles, más competidores, menos ventas y menor rentabilidad. Esa combinación obliga a las empresas a revisar sus estructuras y deja al negocio automotor frente a una etapa de redefinición que ya tiene consecuencias concretas sobre el empleo y la sustentabilidad de las concesionarias.