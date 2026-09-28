Milei negó una crisis con Bullrich y defendió el debate interno

Milei negó que sus diferencias con Bullrich representen una crisis dentro del Gobierno.

El Presidente defendió la existencia de distintas posiciones entre los integrantes del oficialismo.

Bullrich forma parte de la mesa política encargada de las negociaciones políticas y electorales.

Milei evitó anticipar una eventual fórmula presidencial y pidió dejar trabajar a la mesa política.

El mandatario admitió que pueden producirse desinteligencias en una gestión con numerosas iniciativas.

Milei anticipó que recibirá con alegría al papa León XIV durante su visita a la Argentina.

El presidente Javier Milei negó que las diferencias públicas con la senadora nacional de La Libertad Avanza Patricia Bullrich representen una crisis dentro del Gobierno y sostuvo que la existencia de distintas posiciones entre los integrantes del oficialismo forma parte del funcionamiento de la fuerza política. Durante una entrevista televisiva, el mandatario calificó como “excelente” su relación con la dirigente y rechazó las interpretaciones que ubican los desacuerdos recientes como parte de una disputa interna.

Milei sostuvo que dentro de su administración conviven diferentes criterios y consideró que esa diversidad puede contribuir a mejorar las decisiones oficiales. “Los liberales no somos monada”, afirmó al explicar que la coincidencia absoluta entre los integrantes de un espacio político no necesariamente constituye una fortaleza.

Las diferencias entre el Presidente y Bullrich se hicieron visibles durante las últimas semanas en distintos asuntos de la agenda política y legislativa. Entre ellos estuvieron las discusiones vinculadas con el juicio político a jueces, la relación del Gobierno con la prensa y el debate parlamentario relacionado con la discapacidad. Sin embargo, Milei sostuvo que esas posiciones divergentes no afectan la cohesión de la coalición gobernante.

Ante la posibilidad de que Bullrich pueda avanzar hacia una candidatura presidencial propia, el Presidente evitó anticipar definiciones electorales y señaló que la senadora acompaña el objetivo de continuidad del proyecto libertario. En ese contexto, también destacó su participación en la mesa política del Gobierno y pidió evitar especulaciones sobre eventuales fórmulas.

Milei explicó que el Poder Ejecutivo divide su funcionamiento en tres áreas: gestión, batalla cultural y política. Dentro de esta última ubicó a la mesa política, integrada por Bullrich, Karina Milei, Santiago Caputo, Diego Santilli y Martín Menem. Según el Presidente, ese espacio tiene a su cargo las negociaciones políticas y electorales, por lo que consideró que sus integrantes deben contar con margen para desarrollar esa tarea sin condicionamientos externos.

El mandatario también rechazó la idea de que exista una interna grave entre Bullrich, Santilli y el ministro de Economía, Luis Caputo. Para fundamentar su posición, sostuvo que una situación en la que todos los funcionarios coincidieran en cada cuestión impediría el intercambio de ideas. “Si todos opinan lo mismo, no hay nadie pensando”, afirmó.

En ese marco, Milei cuestionó las interpretaciones que presentan las diferencias entre funcionarios como conflictos capaces de afectar la conducción del Gobierno. A la vez, reconoció que pueden producirse desinteligencias en la gestión debido al volumen de medidas que impulsa su administración.

El Presidente admitió que pueden existir errores de coordinación y sostuvo que quienes llevan adelante numerosas iniciativas están expuestos a que se produzcan situaciones de ese tipo. Como ejemplo de una discusión todavía abierta mencionó el tema de discapacidad, sobre el cual señaló que el Poder Ejecutivo presentará su propuesta y que el Congreso continuará con el tratamiento correspondiente en el marco de la discusión del Presupuesto.

Durante la entrevista, Milei también se refirió a la próxima visita del papa León XIV a la Argentina. El mandatario anticipó que recibirá al pontífice “con mucha alegría” y calificó su llegada como un acontecimiento de relevancia religiosa e institucional.

El Presidente destacó además la dimensión internacional de la Iglesia Católica y la cantidad de fieles que reúne en distintos países. Consultado sobre la posibilidad de que el Papa aborde durante su visita cuestiones como la justicia social o la igualdad, sostuvo que León XIV hablará sobre los temas que considere pertinentes.

Finalmente, Milei restó importancia a las críticas surgidas a partir de una publicación de La Libertad Avanza relacionada con la agenda del pontífice. Según explicó, la intención de esa publicación fue simplemente difundir las actividades previstas durante la visita.