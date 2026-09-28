El mercado automotor espera las reglas para los vehículos eléctricos

El Gobierno debe definir cómo distribuirá el cupo anual para vehículos híbridos y eléctricos.

El beneficio contempla hasta 50.000 unidades libres del arancel extrazona del 35%.

Las grandes empresas y los importadores de menor escala mantienen diferencias sobre el criterio de asignación.

Varias marcas combinan modelos electrificados con vehículos de combustión para ampliar su oferta.

Los modelos alcanzados por el arancel extrazona representan cerca del 9,5% de los patentamientos del año.

Las automotrices buscan sostener el volumen necesario para financiar concesionarios, posventa, talleres y repuestos.

El sector automotor argentino atraviesa una etapa de definiciones mientras las empresas esperan que el Gobierno nacional reglamente las condiciones y el mecanismo de asignación del cupo libre de arancel destinado a vehículos híbridos y eléctricos. La publicación de las nuevas disposiciones en el Boletín Oficial es seguida con atención por las distintas marcas, que necesitan conocer cómo quedará distribuido el beneficio para planificar sus operaciones durante el próximo período.

El esquema contempla el ingreso de hasta 50.000 unidades anuales de tecnologías consideradas limpias sin el arancel del 35% que corresponde a los vehículos provenientes de mercados extrazona. La principal discusión se concentra ahora en la forma en que serán distribuidas esas unidades entre los grandes grupos industriales y las compañías importadoras de menor escala.

Las empresas de mayor estructura sostienen que la asignación debería contemplar variables como la capacidad instalada y la infraestructura de sus redes comerciales. Del otro lado, las firmas de menor tamaño plantean la necesidad de un reparto que permita sostener sus operaciones y preservar la viabilidad de sus concesionarios, servicios de posventa y disponibilidad de repuestos.

La definición adquiere relevancia porque el cupo constituye un recurso limitado frente a la cantidad de marcas y modelos que buscan acceder al beneficio. En ese contexto, varias compañías comenzaron a diseñar estrategias comerciales que combinan vehículos electrificados con unidades equipadas con motores de combustión tradicional.

Esa alternativa permite ampliar el volumen disponible para cada marca, aunque implica asumir el arancel completo en los modelos que ingresan desde mercados extrazona. Un ejemplo de esa estrategia es el Ford Territory, que mantiene versiones nafteras alcanzadas por el tributo del 35% y, pese a esa condición, logró ubicarse entre los vehículos de mayor volumen de ventas del mercado argentino.

Las marcas de origen chino también avanzaron en esquemas similares. GWM, a través de Haval, junto con BYD, BAIC, Jetour y MG, buscan combinar sus propuestas electrificadas con variantes convencionales. Para sostener esa oferta, las compañías evalúan absorber parte del margen comercial o negociar los valores de origen, conocidos como FOB, con el objetivo de mejorar las condiciones de ingreso de los vehículos.

La composición actual del mercado muestra, además, que los vehículos alcanzados por el arancel extrazona representan una porción minoritaria de los patentamientos. En lo que va del año, aproximadamente el 9,5% de las unidades vendidas corresponde a modelos que pagan esa alícuota. El resto de los patentamientos se distribuye entre vehículos producidos en el país, unidades provenientes de mercados con acuerdos regionales, como Brasil, México y Colombia, y aquellos que ingresan mediante el denominado cupo verde.

Para las empresas, la discusión sobre el régimen tributario también está vinculada con la necesidad de sostener una estructura comercial permanente. La operación de una marca en la Argentina requiere un volumen suficiente de ventas para financiar concesionarios, talleres autorizados, servicios de posventa y logística de repuestos.

Por ese motivo, distintas compañías consideran que depender exclusivamente de las unidades beneficiadas por la exención arancelaria puede generar una estructura comercial difícil de sostener. La incorporación de modelos de combustión aparece así como una herramienta para diversificar el riesgo y alcanzar un volumen de operaciones que permita mantener las redes oficiales.

Mientras las automotrices aguardan la reglamentación definitiva, el mercado se mantiene atento a los criterios que establecerá el Gobierno para distribuir las 50.000 unidades exentas. La decisión determinará las condiciones de competencia entre los distintos participantes y tendrá impacto sobre las estrategias de importación, la composición de las gamas y el desarrollo de las redes comerciales.