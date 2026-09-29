De Andreis: el PRO busca peso propio en 2027

Fernando de Andreis afirmó que el PRO será fundamental para las elecciones de 2027.

El dirigente destacó las coincidencias entre el PRO y La Libertad Avanza pese a sus diferencias.

El partido busca mantener una identidad propia dentro de su relación con el oficialismo.

De Andreis reivindicó el trabajo institucional y programático del PRO.

El diputado cuestionó las partidas para discapacidad incluidas en el Presupuesto 2027.

El dirigente sostuvo que el Gobierno cometió un error en un tema sensible para numerosas familias.

El PRO comenzó a delinear su posición de cara a las elecciones de 2027 y volvió a marcar su intención de conservar un lugar relevante dentro del escenario político nacional. En ese contexto, Fernando de Andreis, secretario del partido y diputado nacional, afirmó que el espacio será “fundamental” para alcanzar un triunfo electoral el próximo año, pese a las diferencias que mantiene con La Libertad Avanza, su actual aliado político.

A través de sus redes sociales, De Andreis destacó el papel que, según su visión, tendrá el PRO en el próximo proceso electoral. “El PRO es fundamental para ser parte del triunfo del año que viene, eso construye confianza, le da sentido al esfuerzo que estamos haciendo”, sostuvo el dirigente al referirse a la relación entre ambos espacios.

El diputado planteó que la alianza con La Libertad Avanza no supone una coincidencia absoluta en todos los temas. Sin embargo, señaló que existe un objetivo común que, desde su perspectiva, trasciende las diferencias entre las dos fuerzas políticas. “Creemos que ahora está en discusión algo mucho más grande y el esfuerzo que están haciendo los argentinos amerita que nosotros también hagamos ese esfuerzo”, afirmó.

La definición se produce mientras los distintos sectores políticos comienzan a ordenar sus estrategias con vistas a 2027. En el caso del PRO, la discusión incluye tanto la relación con el oficialismo nacional como la necesidad de preservar una identidad propia dentro de un eventual esquema electoral compartido.

De Andreis también puso el foco en el futuro del país y reivindicó el trabajo que desarrolla su partido en esa materia. Según sostuvo, el PRO cuenta con una estructura institucional y una fundación dedicada a elaborar propuestas frente a los principales desafíos nacionales.

“Somos un partido que tiene una institucionalidad, tiene una fundación que está pensando y planteando las respuestas a los desafíos más grandes que tiene la Argentina. Somos, creo, también el único partido que está pensando cuáles son los desafíos del futuro como país”, afirmó el dirigente.

La discusión sobre una eventual coordinación electoral entre el PRO y La Libertad Avanza ya comenzó a tener algunos movimientos concretos. Semanas atrás se realizaron reuniones en la Casa Rosada con dirigentes de ambos espacios, entre ellos Diego Santilli y Martín Menem, destinadas a comenzar a analizar posibles acuerdos de cara a los comicios que se desarrollarán dentro de poco más de un año.

En paralelo con el debate electoral, De Andreis también planteó diferencias con algunas decisiones del Gobierno de Javier Milei. Uno de los puntos de mayor tensión estuvo relacionado con las partidas destinadas a discapacidad dentro del Presupuesto 2027, un aspecto especialmente sensible del proyecto enviado al Congreso.

El diputado del PRO cuestionó la decisión oficial mediante un mensaje difundido en redes sociales y fue contundente al señalar: “En esta se equivocaron”. De Andreis consideró que el Gobierno cometió “un error en un tema muy sensible” al establecer las partidas destinadas a las personas con discapacidad.

Según explicó, la situación genera preocupación entre numerosas familias debido a las dificultades que podrían enfrentar los prestadores encargados de tratamientos para sus hijos. De esta manera, el dirigente del PRO dejó expuesta una diferencia concreta con el oficialismo nacional en un tema incluido dentro de la discusión presupuestaria.

La posición de De Andreis combina así dos planos de la relación entre el PRO y La Libertad Avanza. Por un lado, reivindica la necesidad de sostener el esfuerzo conjunto y reconoce coincidencias de fondo entre ambas fuerzas con vistas a 2027. Por otro, plantea que existen diferencias que el partido amarillo mantiene sobre determinadas decisiones del Gobierno.

Con el calendario electoral cada vez más presente en la agenda política, el PRO busca definir su lugar en la alianza con el oficialismo y, al mismo tiempo, preservar su identidad y capacidad de intervención en las decisiones que marcarán el próximo proceso electoral.