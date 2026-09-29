Rossi negó consumir drogas y denunció una campaña política

Juan Manuel Rossi negó haber consumido cocaína durante una sesión legislativa.

El diputado sostuvo que el video difundido en redes sociales fue manipulado.

Rossi explicó que en las imágenes manipulaba el capuchón de una lapicera.

El legislador se realizó voluntariamente un estudio toxicológico en un laboratorio privado.

También pidió investigar judicialmente el origen de la difusión del video.

Rossi sostuvo que la viralización tuvo una finalidad política para perjudicarlo.

El diputado provincial de Entre Ríos Juan Manuel Rossi negó haber consumido cocaína durante una sesión de la Legislatura y sostuvo que un video difundido en redes sociales fue manipulado con el objetivo de perjudicarlo políticamente. El episodio generó acusaciones contra el legislador luego de que las imágenes fueran interpretadas como una escena de consumo de estupefacientes dentro del recinto.

Rossi explicó que en el video aparece llevándose a la boca el capuchón de una lapicera y aseguró que esa acción fue presentada fuera de contexto. Según relató, durante las sesiones, que pueden extenderse durante varias horas, suele manipular ese elemento mientras permanece sentado en su banca.

“Me estoy buscando un capuchón, a veces me agarro el pie de la camisa, es la zona ahí del ombligo”, explicó el legislador al referirse a las imágenes que comenzaron a circular en las redes sociales. También cuestionó la manera en que fue editado el material y señaló que se utilizaron modificaciones de velocidad, imágenes en blanco y negro y pausas en determinados momentos.

El diputado afirmó que tomó conocimiento de la existencia del video poco después de su publicación. Según contó, funcionarios del Gobierno provincial se comunicaron con él para consultarle si estaba al tanto de la difusión. De acuerdo con su relato, inicialmente las imágenes aparecieron en una cuenta con pocos seguidores y posteriormente fueron replicadas por perfiles que contaban con una mayor cantidad de usuarios.

Rossi definió la situación como una “campaña sucia” y sostuvo que fue víctima de una manipulación destinada a instalar una interpretación determinada sobre su comportamiento durante la sesión. “Lo que viví en los últimos días es una campaña sucia, un ataque por una manipulación de un video”, afirmó.

Ante la circulación de las acusaciones, el diputado decidió realizarse voluntariamente un estudio toxicológico en un laboratorio privado. Según explicó, el análisis no estuvo limitado a la detección de cocaína, sino que contempló más de diez sustancias.

“Me lo hice en un laboratorio privado, me hice no solo para consumo de cocaína, sino para todas las sustancias que me diera el laboratorio”, señaló. Rossi indicó además que la toma de la muestra fue realizada por un profesional en el establecimiento y bajo supervisión, y que posteriormente decidió hacer público el resultado como respuesta a las acusaciones que habían comenzado a circular.

El legislador planteó también que los dirigentes políticos podrían someterse voluntariamente a controles de este tipo cuando surgieran cuestionamientos relacionados con el consumo de drogas. En ese marco, negó tener vínculos con el consumo de estupefacientes y afirmó que nunca fumó cigarrillos y que tampoco consume marihuana.

Respecto del origen de la difusión del video, Rossi evitó señalar a una persona concreta. Admitió que no cuenta con elementos que le permitan identificar quién produjo o impulsó la circulación de las imágenes y pidió que se determine judicialmente el origen de la campaña.

“No tengo la prueba exacta y por eso quisiera que estudie la Justicia”, afirmó. Al mismo tiempo, sostuvo que considera que la viralización tuvo un propósito político y que buscó afectar su imagen en el ámbito provincial.

El episodio ocurrió mientras en la Legislatura de Entre Ríos se debatía la reforma previsional vinculada con la caja de jubilaciones provincial. Rossi explicó que durante ese momento dirigía su atención hacia una pantalla ubicada dentro del recinto, donde seguía la exposición de una compañera de banca.

El diputado reconoció que podía encontrarse recostado en su lugar durante parte de la sesión, pero rechazó que esa postura o el movimiento registrado en las imágenes estuvieran relacionados con el consumo de sustancias. Su explicación se centró así en la edición del video, el contexto en el que fue grabado y el estudio toxicológico que decidió realizarse posteriormente.