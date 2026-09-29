Lemoine cruzó a Galmarini por su viaje a Barbados

Lilia Lemoine cuestionó a Malena Galmarini por su viaje a Barbados.

La diputada sostuvo que el traslado en un avión privado podría haber vulnerado la Ley de Ética Pública.

Galmarini explicó que Francisco De Narváez es un amigo de larga data y propietario del avión.

Lemoine afirmó que ya presentó una denuncia judicial contra la senadora bonaerense.

La legisladora libertaria vinculó el episodio con los aportes de De Narváez a campañas políticas.

Galmarini sostuvo que se cumplieron las obligaciones previstas por la legislación vigente.

La diputada nacional Lilia Lemoine cuestionó públicamente a la senadora bonaerense Malena Galmarini por el viaje que realizó a Barbados en un avión privado perteneciente al empresario Francisco De Narváez. La legisladora libertaria sostuvo que el episodio podría haber implicado una violación de la Ley de Ética Pública y reclamó explicaciones sobre las circunstancias en las que se concretó el traslado.

El cruce se produjo luego de que Galmarini se refiriera públicamente a sus vacaciones en el Caribe y explicara que viajó junto con Sergio Massa en el avión de un empresario amigo. A partir de esas declaraciones, Lemoine apuntó contra la senadora a través de sus redes sociales y puso el foco en su condición de funcionaria pública.

“Che @MalenaGalmarini, sos senadora, sabías?”, escribió la diputada, antes de plantear que el viaje debía ser analizado a la luz de las normas que regulan la conducta de los funcionarios. Según Lemoine, el hecho de que De Narváez haya realizado aportes a campañas políticas y tenga intereses empresariales en la provincia de Buenos Aires constituye un elemento que debería ser tenido en cuenta.

La legisladora libertaria también cuestionó la relación entre Galmarini y el empresario y planteó interrogantes sobre la etapa en la que la dirigente estuvo al frente de AYSA. En ese sentido, deslizó la posibilidad de que durante su gestión en la empresa estatal hubiera existido algún tipo de beneficio o “favor” hacia De Narváez.

La acusación se sumó a una denuncia judicial que, según manifestó la propia Lemoine, ya había presentado contra Galmarini por el viaje en el avión privado. La diputada explicó que su cuestionamiento se fundamenta en que el traslado habría sido solventado por un empresario que, de acuerdo con sus dichos, fue uno de los principales aportantes de la campaña de Sergio Massa en 2023 y mantiene negocios en territorio bonaerense.

Lemoine sostuvo además que Galmarini, por su condición de senadora, se encuentra alcanzada por las disposiciones de la Ley de Ética Pública. Desde esa perspectiva, consideró que la dirigente debería responder públicamente por sus actos aun cuando se trate de actividades desarrolladas en el ámbito privado.

Galmarini, por su parte, había dado su propia explicación sobre el viaje durante una entrevista televisiva. Consultada por el festejo de sus 30 años de matrimonio con Massa y por el viaje al Caribe, sostuvo que su esposo se encuentra trabajando fuera del país y remarcó que, después de dejar el Gobierno, cumplió con las obligaciones previstas por la legislación vigente.

En relación con el traslado a Barbados, la senadora bonaerense reconoció que viajó en el avión de De Narváez y explicó que se trata de un amigo de larga data que tiene un avión privado. Según relató, la decisión de realizar el viaje fue tomada apenas dos días antes de partir y la estadía se extendió durante cinco días.

Durante la misma entrevista, Galmarini también respondió a las críticas sobre el costo del viaje y sostuvo que tiene derecho a vacacionar de acuerdo con sus posibilidades económicas. La dirigente defendió así el carácter privado de la actividad y rechazó los cuestionamientos vinculados con el cumplimiento de las normas.

El episodio abrió un nuevo enfrentamiento político entre dirigentes vinculadas a espacios enfrentados y puso nuevamente en discusión los límites entre la actividad privada de los funcionarios y las obligaciones que establece la Ley de Ética Pública. Mientras Lemoine reclama explicaciones y sostiene que el viaje debe ser investigado, Galmarini afirma que se trató de una decisión personal y que se cumplieron las obligaciones correspondientes.