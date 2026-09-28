Viotti festejó el final de los Juegos, pero evitó hablar del verdadero desafío que empieza ahora

POLÍTICA R24N

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RESUMEN

  • Leonardo Viotti hizo un balance cargado de emoción y elogios tras el cierre de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
  • El intendente destacó la participación de los rafaelinos y aseguró que la ciudad estuvo “a la altura”.
  • Pero no explicó qué pasará ahora con la infraestructura deportiva construida para el evento.
  • El verdadero desafío comienza cuando se apaguen las luces: mantenimiento, seguridad, uso y costos quedarán en manos de la ciudad.
  • La pregunta que queda flotando es sencilla: ¿quién va a pagar y cómo se les dará vida a los escenarios deportivos?

La fiesta terminó. Las delegaciones desfilaron, sonó la música, hubo aplausos, discursos, abrazos y fotos. Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 ya son parte del pasado.

Y como era de esperar, el intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, hizo su balance con el entusiasmo propio de quien acaba de atravesar un acontecimiento de semejante magnitud.

Todo fue emoción. Todo fue orgullo. Todo fue color de rosa.

El problema es que la realidad de Rafaela no se terminó junto con los Juegos.

Viotti participó de la ceremonia de clausura realizada en el Parque del Sur, en la ciudad de Santa Fe, donde estuvieron las delegaciones de 15 países, hubo reconocimiento a los voluntarios, traspaso de la bandera de Odesur y diferentes espectáculos artísticos.

En Rafaela, el cierre tuvo como escenario el Microestadio, con actividades culturales y la presentación de Koino Yokan.

Hasta ahí, todo perfecto.

El intendente sostuvo que fueron 15 días emocionantes, destacó que Rafaela recibió a deportistas de todo el continente y aseguró que la ciudad “estuvo a la altura”.

También agradeció a los vecinos que acompañaron las competencias y llenaron las tribunas.

“Esto no fue solamente un evento deportivo: fue una fiesta que vivimos entre todos”, expresó Viotti.

Y seguramente lo fue.

Pero una cosa es la fiesta y otra muy distinta es lo que queda después de la fiesta.

El discurso terminó donde empezaban las preguntas

El intendente también afirmó que, terminado el torneo, queda “la certeza de que Rafaela puede ser protagonista de eventos de esta magnitud”.

Muy lindo.

Pero hay una pregunta que sigue sin respuesta y que R24N viene planteando desde antes de que terminaran los Juegos.

¿Qué va a pasar ahora con los estadios y toda la infraestructura construida para los Suramericanos?

Porque mientras estaban los deportistas, las delegaciones, las cámaras, los espectáculos y el público, todo tenía sentido.

Ahora hay que abrir las puertas cuando no haya competencias internacionales.

Hay que mantener las instalaciones.

Hay que pagar servicios.

Hay que garantizar seguridad.

Hay que conservar los espacios.

Hay que conseguir actividades que los utilicen.

Y, fundamentalmente, hay que saber cuánto le va a costar todo esto al municipio y quién va a hacerse cargo.

Ese es el verdadero balance que todavía falta.

Porque inaugurar, cortar cintas, sacarse fotos y celebrar es relativamente sencillo.

Mantener lo construido durante los próximos años es otra historia.

Cuando se apagan las luces empieza la verdadera competencia

Los Juegos tuvieron un comienzo y tuvieron un final.

Ahora comienza otra competencia, mucho menos glamorosa y bastante más difícil: la de encontrarle un futuro a toda esa infraestructura.

No alcanza con decir que Rafaela demostró que puede organizar acontecimientos internacionales.

Hay que demostrar que puede mantener y aprovechar lo que quedó.

Y ahí aparecen los interrogantes que el balance de Viotti no respondió.

¿Qué actividades funcionarán en los escenarios?

¿Quién tendrá a su cargo la seguridad?

¿Cuánto costará el mantenimiento mensual?

¿Habrá presupuesto municipal para sostenerlos?

¿Se buscará que clubes, federaciones y entidades deportivas los utilicen?

¿Habrá convenios con la Provincia?

¿Se generarán ingresos para amortiguar los costos?

Son preguntas concretas. No son mala onda ni ganas de arruinar la fiesta. Son las preguntas que aparecen inevitablemente cuando termina una obra de semejante magnitud.

Porque si los escenarios quedan subutilizados, el festejo de hoy puede convertirse en un problema económico mañana.

Y Rafaela no está precisamente para regalarse el lujo de sumar gastos permanentes sin saber cómo financiarlos.

El balance verdadero todavía no está escrito

Los Juegos dejaron imágenes importantes, experiencias deportivas, visitantes, voluntarios y seguramente recuerdos que permanecerán durante mucho tiempo.

Eso nadie lo discute.

Pero tampoco hay que confundir el éxito de un evento de 15 días con el éxito de una infraestructura que debe durar décadas.

El primer balance ya lo hizo Viotti.

Fue un balance de emoción, orgullo y agradecimiento.

El segundo balance, el importante, todavía está pendiente.

Será el que responda qué hacemos con todo lo que quedó cuando ya no haya atletas, delegaciones, tribunas llenas ni cámaras de televisión.

Porque los Juegos terminaron.

Ahora empieza el verdadero desafío para Rafaela.

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