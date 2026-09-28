Massa activa al Frente Renovador y mira hacia 2027

Massa volvió a participar de actividades del Frente Renovador con la mirada puesta en 2027.

El dirigente reclamó construir propuestas políticas con una perspectiva federal.

El encuentro del NEA reunió a referentes de Chaco, Corrientes y Misiones para elaborar propuestas regionales.

El Frente Renovador planteó iniciativas vinculadas con infraestructura, empleo, salud, educación y economías regionales.

En Carmen de Patagones, dirigentes bonaerenses analizaron el impacto de las políticas nacionales sobre la provincia.

Massa cerró las actividades con una convocatoria a la unidad del peronismo y de los argentinos.

El Frente Renovador volvió a desplegar actividades políticas en distintas regiones del país con la mirada puesta en las elecciones presidenciales de 2027. En ese marco, Sergio Massa participó de encuentros partidarios en el nordeste argentino y en el sur de la provincia de Buenos Aires, donde planteó la necesidad de construir una propuesta con perspectiva federal y convocó a trabajar por la unidad del peronismo y del conjunto de los argentinos.

Las actividades tuvieron como eje la elaboración de propuestas para distintos sectores y regiones, mientras dirigentes del espacio reivindicaron el rol de Massa dentro de la construcción política del peronismo. En los encuentros, varios referentes presentaron al dirigente del Frente Renovador como una figura vinculada con la búsqueda de consensos y con la posibilidad de articular posiciones dentro del espacio opositor.

En Resistencia se realizó una reunión regional del NEA que reunió a representantes de Chaco, Corrientes y Misiones. El encuentro organizó distintas comisiones destinadas a definir un programa de desarrollo para las tres provincias, con iniciativas relacionadas con infraestructura vial y energética, inversiones en ciencia y tecnología y políticas destinadas a fortalecer las economías regionales.

Entre las propuestas discutidas también figuró el programa nacional “Mi Primer Empleo Joven”, además de iniciativas habitacionales orientadas a facilitar la permanencia de los jóvenes en sus lugares de origen. En materia sanitaria, los participantes señalaron dificultades relacionadas con el presupuesto, la disponibilidad de medicamentos y profesionales y el funcionamiento de centros de atención.

Durante la jornada, la legisladora nacional Sabrina Selva cuestionó las consecuencias sociales que atribuyó a las políticas del Gobierno nacional y planteó la necesidad de comenzar a definir un proyecto de país para el escenario posterior a la actual administración.

El presidente del Frente Renovador y diputado nacional, Diego Giuliano, también apuntó contra el rumbo económico del Gobierno y sostuvo que el espacio debe prepararse para enfrentar un modelo que, según su interpretación, profundiza las desigualdades. En ese contexto, destacó el papel que pretende ocupar el Frente Renovador dentro de una futura construcción política.

La diputada provincial chaqueña Katia Blanc, por su parte, ubicó a Massa como una figura central en la búsqueda de acuerdos dentro del peronismo. También sostuvo que el principal adversario político del espacio es el presidente Javier Milei y cuestionó las políticas aplicadas sobre distintas regiones del país.

La agenda del encuentro incluyó además cuestiones relacionadas con la formación docente permanente, la orientación vocacional y la generación de oportunidades laborales. También se analizaron propuestas destinadas a fortalecer la cultura y el turismo en Chaco, Corrientes y Misiones a partir de elementos comunes entre las tres provincias.

El segundo encuentro se desarrolló en Carmen de Patagones, donde dirigentes del Frente Renovador participaron de una jornada de la Sexta Sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Allí estuvieron, entre otros referentes, las diputadas nacionales Cecilia Moreau y Jimena López, la diputada provincial Sofía Vanelli y el intendente local Ricardo Marino.

También participaron dirigentes municipales y legisladores bonaerenses, quienes analizaron el impacto de las políticas nacionales sobre la provincia. Uno de los temas abordados fue la modificación de la Ley de Zonas Frías y sus consecuencias para los habitantes de distintos distritos bonaerenses.

El encuentro volvió a colocar en el centro del debate la necesidad de fortalecer la unidad del peronismo y avanzar en una construcción política con perspectivas para 2027. En ese contexto, Massa cerró la jornada con un mensaje centrado en el federalismo y en la necesidad de otorgar mayor protagonismo a las provincias.

El dirigente pidió “pensar a la Argentina de manera federal” y sostuvo que el interior debe hacer valer sus intereses. Como cierre de su intervención, convocó a ampliar el espacio político y afirmó que el objetivo debe ser trabajar por la unidad del peronismo y, al mismo tiempo, por la unidad del conjunto de los argentinos.