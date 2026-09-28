Bajan los cheques rechazados y mejora la cadena de pagos

Los cheques rechazados por falta de fondos cayeron por segundo mes consecutivo.

En agosto se rechazaron 82.050 cheques por insuficiencia de fondos.

Los ECHEQ concentraron el 65,6% de los documentos compensados.

Las transferencias inmediatas y los pagos interoperables continuaron creciendo.

Las operaciones con tarjetas de débito superaron en cantidad a las de crédito.

Las extracciones de efectivo mediante cajeros automáticos registraron una fuerte caída interanual.

La cantidad de cheques rechazados por falta de fondos registró en agosto su segunda caída mensual consecutiva, en una señal que muestra una leve mejora en la cadena de pagos de la economía argentina. De acuerdo con el informe mensual de Pagos Minoristas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), los rechazos por insuficiencia de fondos representaron el 1,7% del total de cheques compensados en cantidad y el 1% en términos de monto.

Ambos indicadores mostraron una reducción respecto de julio. La participación de los cheques rechazados por falta de fondos cayó 0,2 puntos porcentuales en cantidad y 0,1 puntos en monto. La evolución constituye una señal favorable dentro del sistema de pagos, aunque los datos interanuales todavía reflejan un nivel de rechazos superior al registrado un año atrás.

En agosto fueron rechazados 82.050 cheques por falta de fondos, un 16,2% menos que en julio. Sin embargo, frente a agosto de 2025, la cantidad aumentó 14,4%. El monto involucrado alcanzó los $283.191,5 millones, lo que implicó una disminución mensual del 12,7% en términos nominales y del 14,1% una vez descontado el efecto de la inflación.

El comportamiento de los cheques se produjo en un contexto de creciente utilización de instrumentos electrónicos. Durante agosto se compensaron 4,7 millones de cheques físicos y electrónicos en pesos por un total de $27,5 billones. En comparación con julio, la cantidad cayó 8,3% y el monto nominal se redujo 2,2%. En cambio, la comparación interanual mostró un crecimiento de 52,5% en el monto nominal y de 14,2% en términos reales.

El cheque electrónico continúa ganando participación dentro del sistema. Los ECHEQ concentraron el 65,6% de los documentos compensados, con 3,1 millones de operaciones, y representaron el 87,2% de los montos movilizados, equivalentes a $24 billones. En relación con agosto del año pasado, su participación aumentó 7,8 puntos porcentuales en cantidad y seis puntos en monto.

La utilización de este instrumento también comenzó a extenderse a operaciones en moneda extranjera. Durante agosto se compensaron 247 ECHEQ denominados en dólares, por un total de USD 39,3 millones. En tanto, considerando todos los motivos de rechazo y no solamente la falta de fondos, el sistema registró 125.645 cheques rechazados por $429.549,5 millones, con descensos mensuales del 22,4% en cantidad y del 21,8% en monto nominal.

El informe del BCRA también mostró cambios en otros medios de pago. En julio, último período disponible para tarjetas, las operaciones con débito superaron en cantidad a las realizadas con crédito. Las tarjetas de débito registraron 172 millones de transacciones por $5,7 billones, mientras que las de crédito alcanzaron 159,3 millones de operaciones por $10 billones.

Las transferencias inmediatas, por su parte, mantuvieron una tendencia expansiva. En agosto se realizaron 779 millones de transferencias “push” en pesos por $96 billones, con incrementos interanuales del 20,3% en cantidad y del 5,5% en términos reales. También crecieron con fuerza los pagos con transferencia interoperables, que alcanzaron 118,3 millones de operaciones por $3 billones, con aumentos interanuales del 65,6% en cantidad y del 60,4% en monto real.

El código QR concentró el 99,1% de esos pagos interoperables, mientras que el sistema cuenta actualmente con 92 billeteras digitales y 67 aceptadores registrados ante el BCRA. En sentido contrario, las operaciones iniciadas mediante token tuvieron una participación reducida y retrocedieron frente al año anterior.

El uso de efectivo continuó mostrando una tendencia descendente. En julio, el 88,4% de las extracciones se realizó mediante cajeros automáticos, con 41 millones de operaciones por $4,8 billones. La cantidad de extracciones cayó 28% interanual y los montos, medidos en términos reales, disminuyeron 16%.

En el transporte, la tarjeta SUBE registró 270,2 millones de viajes durante julio, un 22% menos que un año antes. En agosto, en tanto, el sistema Viaje con QR alcanzó 26,3 millones de viajes, con una utilización mayoritaria en colectivos.