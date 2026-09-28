La familia de Gaspi recuperó el Instagram del youtuber a tres meses de su muerte

A más de tres meses de la muerte de Gaspi, la familia del creador de contenido recuperó el acceso a su cuenta de Instagram y anunció que comenzará a administrarla. La decisión fue comunicada a través de una publicación realizada en el perfil del influencer, donde sus familiares explicaron qué sucederá de ahora en adelante con sus redes sociales.

“Hola a todos. Somos la familia de Gaspi. Desde que él se fue, el amor que recibimos de ustedes nos sostuvo más de lo que imaginan”, expresaron su madre y sus hermanos mayores en el mensaje dirigido a la comunidad que acompañaba al creador de contenido.

La decisión de la familia sobre las redes de Gaspi

En la publicación, los familiares explicaron que finalmente pudieron recuperar la cuenta y que serán ellos quienes estarán a cargo de administrarla.

“Pudimos recuperar su cuenta y a partir de ahora la vamos a cuidar nosotros, para proteger todo lo que él construyó”, señalaron.

La familia también manifestó su intención de mantener el perfil como un espacio dedicado a recordar al joven y preservar parte del contenido que compartió durante su trayectoria en redes.

“Que este lugar siga siendo un espacio para recordarlo como era: con su alegría y ese humor tan característico que nos hacía reír a todos”, expresaron.

El mensaje concluyó con un agradecimiento a quienes acompañaron a sus seres queridos desde la muerte del influencer: “Gracias por tanto cariño. Michelle, Fran y Fede”.

Quién era Gaspi y qué ocurrió

Gaspi, cuyo nombre era Gaspar Prim Díaz, murió el 14 de junio en Río de Janeiro, Brasil. Tenía 23 años.

El creador de contenido fue una de las seis víctimas fatales de un accidente aéreo ocurrido cuando dos helicópteros chocaron en pleno vuelo.

Desde entonces, su comunidad en redes sociales continuó recordando al influencer y acompañando a su familia. Ahora, con la recuperación de su cuenta, sus allegados decidieron hacerse cargo del perfil y mantenerlo como un espacio para preservar su recuerdo.