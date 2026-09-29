Milei apuesta al crecimiento para sostener el rumbo económico

Milei sostuvo que la Argentina atraviesa una desaceleración de la expansión, pero no una recesión.

El Gobierno proyecta un crecimiento económico del 4% para 2027.

El Presupuesto contempla un superávit financiero equivalente al 0,2% del PBI.

La estrategia oficial busca combinar equilibrio fiscal con una recuperación de la actividad.

El empleo privado registrado acumula trece meses consecutivos de caída.

El desafío será extender el crecimiento hacia el consumo, la inversión, la industria y el empleo.

Javier Milei defendió el rumbo económico del Gobierno y planteó que la Argentina atraviesa una etapa de desaceleración de la expansión, pero no una recesión. En una entrevista, el Presidente sostuvo que el desafío central pasa ahora por consolidar el crecimiento y cuestionó a quienes reclaman una cotización más alta del dólar, al considerar que ese planteo tendría como consecuencia una reducción de los salarios.

Las declaraciones de Milei se produjeron en momentos en que el Gobierno avanza con su proyecto de Presupuesto 2027, que contempla un crecimiento de la economía del 4% para el próximo año. La iniciativa oficial proyecta además un superávit financiero equivalente al 0,2% del PBI, con la intención de mantener el equilibrio de las cuentas públicas como uno de los principales pilares de la política económica.

El planteo oficial combina, de esta manera, el mantenimiento del orden fiscal con una expectativa de recuperación de la actividad. El Presupuesto prevé que los ingresos reales aumenten 6,2% durante 2027, mientras que el gasto tendría una expansión real de 6,1%. El escenario supone un cambio respecto de la estrategia aplicada durante 2026, cuando el resultado fiscal se sostuvo principalmente mediante una fuerte contención del gasto.

En ese marco, el Gobierno apuesta a que una mayor actividad económica permita ampliar la recaudación y sostener el equilibrio fiscal sin depender exclusivamente de nuevos recortes. El proyecto contempla un crecimiento del producto del 3% para 2026 y del 4% para 2027, aunque las estimaciones privadas citadas en el análisis plantean un escenario más moderado.

Martín de la Fuente, estratega de Bavsa, señaló que el resultado fiscal proyectado es compatible con el programa económico, pero advirtió que las metas de crecimiento de los ingresos requieren una recuperación que todavía no aparece plenamente consolidada en los indicadores disponibles. Diego Martínez Burzaco, de Inviu, sostuvo a su vez que el compromiso fiscal no está en discusión, aunque consideró que resulta difícil sostenerlo únicamente mediante una reducción del gasto.

La apuesta al crecimiento también enfrenta un escenario dispar entre los distintos sectores de la economía. Mientras actividades como la agricultura, la minería y la explotación de hidrocarburos muestran avances, la industria y otros sectores vinculados al mercado interno presentan mayores dificultades. En el segundo trimestre, además, el consumo privado y la inversión registraron retrocesos, mientras que las exportaciones mostraron una evolución positiva.

El Gobierno espera que esa composición cambie durante 2027. El Presupuesto proyecta un aumento de 3,4% en el consumo privado y de 9,2% en la inversión. Para alcanzar esos objetivos será necesario que la recuperación se extienda más allá de los sectores exportadores y llegue a actividades con mayor peso en el empleo y el mercado interno.

La evolución del empleo aparece como otro de los puntos centrales del escenario. El empleo privado registrado acumula trece meses consecutivos de caída y se encuentra por debajo del promedio correspondiente al período 2016-2019. La construcción y la industria son algunos de los sectores que presentan mayores retrocesos.

Milei, en tanto, insistió en que las críticas al rumbo económico forman parte de una estrategia destinada a generar temor y frenar la actividad. El Presidente sostuvo que quienes reclaman una suba del dólar buscan, en definitiva, reducir los salarios. Frente a ese escenario, la apuesta oficial consiste en profundizar la estabilidad fiscal y monetaria mientras se espera una aceleración de la economía.

El desafío para el Gobierno será convertir esa expectativa en una recuperación más amplia y sostenida. El escenario proyectado para 2027 depende de que el crecimiento deje de concentrarse en determinadas actividades y alcance al consumo, la inversión, la industria, la construcción y el empleo privado.