El Trapial, la apuesta de Chevron por Vaca Muerta

El Trapial ocupa unos 457 kilómetros cuadrados en Vaca Muerta.

Chevron produce allí unos 40.000 barriles equivalentes por día.

La compañía proyecta triplicar la producción hacia 2035.

El proyecto presentado al RIGI contempla inversiones por 13.800 millones de dólares.

La operación combina perforación, fractura hidráulica, tratamiento y transporte de hidrocarburos.

El desarrollo no convencional transformó un área con décadas de producción convencional.

El desarrollo de Vaca Muerta puede observarse desde los números de producción, las inversiones proyectadas y la cantidad de pozos perforados, pero también puede recorrerse sobre el terreno. En el área El Trapial, operada íntegramente por Chevron, la actividad hidrocarburífera se despliega sobre unos 457 kilómetros cuadrados, en medio del paisaje desértico neuquino y con una infraestructura que conecta pozos, plantas, compresores, oleoductos y gasoductos.

Por primera vez en sus 25 años de presencia en la Argentina, Chevron permitió el ingreso de periodistas a El Trapial. La visita permitió conocer una operación que actualmente produce unos 40.000 barriles equivalentes de petróleo por día, con una composición aproximada de 70% petróleo y 30% gas. El área cuenta con 47 pozos productivos y la compañía proyecta triplicar su producción de hidrocarburos hacia 2035.

Para avanzar con ese objetivo, Chevron presentó un proyecto al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por 13.800 millones de dólares. La iniciativa contempla el desarrollo integral del área y queda sujeta a las definiciones correspondientes de las autoridades nacionales y provinciales.

El acceso a El Trapial permite dimensionar la extensión de Vaca Muerta. Desde Neuquén capital, el traslado se realiza en un avión ATR 42-600 de Americanjet, utilizado por Chevron para transportar personal hacia el campo. El vuelo dura alrededor de 40 minutos, mientras que el mismo trayecto por tierra puede demandar hasta cinco horas. Desde el aire aparecen caminos de ripio, instalaciones de tratamiento, cañerías y numerosas locaciones petroleras distribuidas sobre el terreno.

El Trapial tiene además una historia anterior al desarrollo no convencional. El área fue descubierta en 1991 por Petrolera San Jorge y Chevron la adquirió en 1999. Antes del shale se perforaron más de 1.000 pozos verticales y se produjeron aproximadamente 400 millones de barriles de petróleo de reservorios convencionales.

El cambio llegó con la aplicación de nuevas tecnologías para desarrollar la formación Vaca Muerta. Los pozos actuales pueden alcanzar entre 2.800 y 3.100 metros de profundidad vertical y extenderse otros 3.000 metros aproximadamente en sentido horizontal. Luego atraviesan entre 55 y 65 etapas de fractura hidráulica, utilizando grandes cantidades de arena y agua.

La operación involucra a distintas empresas especializadas. Helmerich & Payne está a cargo de la perforación y Halliburton realiza las tareas de fractura. Chevron, por su parte, analiza alternativas para avanzar hacia una mayor electrificación de determinados equipos que actualmente funcionan con diésel.

Una vez extraídos, los hidrocarburos recorren distintas instalaciones antes de ingresar a las redes de transporte. En el SAT 301 se produce una primera separación entre petróleo, gas, agua y arena. El gas continúa hacia una planta compresora con capacidad para procesar hasta tres millones de metros cúbicos diarios. La producción actual de gas del área ronda los 2,3 millones de metros cúbicos por día.

El petróleo sigue otro circuito. Después de ser tratado y acondicionado en la Central Tank Battery, es enviado hacia Puerto Hernández mediante la infraestructura de transporte correspondiente. El proceso incluye la separación de los distintos componentes, la deshidratación y el acondicionamiento necesario para cumplir con las especificaciones comerciales.

La operación también requiere una estructura destinada al personal. En el campamento pueden alojarse unas 50 personas y existen oficinas, comedor, depósitos y espacios recreativos. Entre trabajadores propios y contratistas, alrededor de 350 personas están vinculadas habitualmente con las actividades del área, bajo esquemas rotativos.

El futuro de El Trapial está asociado al aumento de la producción. Chevron prevé incorporar 12 pozos durante 2026 y estima actualmente entre 14 y 16 millones de dólares el costo de cada pozo, sin contabilizar las instalaciones de superficie.

La formación que durante décadas permaneció como un recurso potencial es ahora el centro de una extensa infraestructura productiva. En El Trapial, la transformación se observa en cada perforación, cada cañería y cada planta: la roca permaneció durante millones de años, mientras que la tecnología modificó la posibilidad de acceder a sus recursos.