Milei lleva a París su agenda para atraer inversiones

La Argentina Week se realizará durante tres días en París.

Milei encabezará la delegación oficial argentina.

El Gobierno buscará atraer inversiones y acelerar proyectos.

Participarán gobernadores vinculados con energía, minería y agroindustria.

Empresarios argentinos y europeos integrarán los distintos paneles.

Argentina LNG será uno de los principales proyectos presentados.

La Argentina Week tendrá esta semana a Javier Milei como principal protagonista en el exterior, con una agenda de tres días en París orientada a exhibir ante empresarios e inversores europeos lo que el Gobierno define como la “transformación económica de la Argentina”. El encuentro se desarrollará entre miércoles y viernes y buscará profundizar la estrategia oficial de promoción de inversiones en sectores considerados estratégicos para el crecimiento del país.

La actividad tendrá lugar luego de la visita de Milei a Nueva York, donde participó de la Asamblea General de las Naciones Unidas y mantuvo un encuentro con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Durante esa escala también avanzó con la administración de Donald Trump en el denominado Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa destinada a vincular Vaca Muerta y las zonas mineras con puertos y mercados internacionales. El proyecto contempla hasta 7.000 millones de dólares de financiamiento del EXIM Bank para infraestructura hacia 2027.

En París, el Gobierno buscará reproducir y ampliar la experiencia de la primera edición de Argentina Week, realizada en Nueva York en marzo. La propuesta apunta a presentar oportunidades de inversión, generar mecanismos destinados a acelerar proyectos y mostrar ante representantes internacionales el proceso económico que atraviesa el país.

La delegación oficial tendrá una presencia amplia. Además de Milei participarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el canciller Pablo Quirno; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández.

También estarán funcionarios de otras áreas, entre ellos el ministro de Salud, Mario Lugones, y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. A ellos se sumarán gobernadores vinculados con las principales actividades productivas que forman parte de la estrategia de promoción internacional.

Desde la Patagonia participarán Rolando Figueroa, de Neuquén; Ignacio Torres, de Chubut; Alberto Weretilnek, de Río Negro, y eventualmente Claudio Vidal, de Santa Cruz. El bloque minero estará integrado por Alfredo Cornejo, de Mendoza; Marcelo Orrego, de San Juan; Raúl Jalil, de Catamarca; Gustavo Sáenz, de Salta, y Carlos Sadir, de Jujuy. Por el sector agroindustrial asistirán Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Juan Pablo Valdés, de Corrientes, y Leandro Zdero, de Chaco.

La presencia empresarial buscará, a su vez, combinar referentes argentinos con ejecutivos europeos y representantes de otros mercados internacionales. La intención oficial es que los paneles tengan una composición que permita generar vínculos directos entre empresas, potenciales inversores y funcionarios.

Entre los participantes del sector energético estarán Horacio Marín, Alejandro y Marcos Bulgheroni y Marcelo Mindlin. También asistirán Patrick Pouyanné, de TotalEnergies; Claudio Descalzi, de ENI, y Sultán Ahmed Al Jaber, de ADNOC. Uno de los ejes centrales será el proyecto Argentina LNG, que contempla una inversión estimada en 51.000 millones de dólares para exportar gas de Vaca Muerta mediante un proceso de licuefacción en Río Negro.

La minería contará con la participación de Gary Nagle, de Glencore, mientras que el agro tendrá como representantes a Margarita Louis-Dreyfus, Mariano Bosch y Nicolás Pino. En infraestructura y real estate estarán Martín Eurnekian y Alejandro Elsztain, mientras que las finanzas tendrán como figuras a Héctor Grisi y Nicolás Aguzin.

También participarán empresarios de consumo, industria, salud y tecnología, entre ellos Francisco de Narváez, Manuel Antelo, Juan Pablo Bagó, Martín Rappallini, Sebastián Braun, Martín Migoya, Emiliano Kargieman y Martín Varsavsky.

La Argentina Week tendrá así como eje la búsqueda de capitales y asociaciones internacionales, con una delegación que combinará funcionarios nacionales, gobernadores y empresarios de distintos sectores productivos.