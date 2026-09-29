El súper El Niño abre una oportunidad para el campo argentino

El fenómeno de El Niño alcanzó una intensidad considerada extrema por algunos indicadores.

Las lluvias podrían mejorar las condiciones productivas de la agricultura argentina.

Las proyecciones contemplan mayores volúmenes potenciales de soja y maíz.

El incremento de la cosecha podría generar alrededor de 4.000 millones de dólares adicionales.

Más producción no garantiza mejores precios internacionales para los granos.

El exceso de lluvias también puede generar riesgos productivos y dificultades logísticas.

El fenómeno de El Niño ingresó en una etapa de mayor intensidad y podría generar una ventana favorable para la Argentina durante la campaña agrícola 2026/27. La mejora de las precipitaciones permitiría recomponer las reservas hídricas, favorecer los rindes de los principales cultivos y, en un escenario positivo, incrementar el ingreso de dólares durante 2027. Sin embargo, el impacto final dependerá de la cantidad, la distribución y el momento en que lleguen las lluvias.

Los últimos análisis de Citi y UBS coinciden en que El Niño se fortaleció y podría extender sus efectos hasta los primeros meses de 2027. Citi considera que el fenómeno ya alcanzó la categoría de “súper El Niño”, mientras que UBS elevó significativamente la probabilidad de que entre octubre y diciembre se registre un episodio muy fuerte.

El índice oceánico ONI, una de las referencias utilizadas para medir la intensidad del fenómeno, alcanzó aproximadamente 2,3 grados centígrados a comienzos de septiembre, por encima del nivel de 2 grados asociado a los eventos extremos. Las anomalías diarias en la región Niño 3.4 del Pacífico ecuatorial llegaron incluso a alrededor de 3 grados hasta mediados de septiembre.

La NOAA calcula, además, una probabilidad del 75% de que entre octubre y diciembre la intensidad supere a la de los episodios registrados desde 1950. UBS, por su parte, llevó del 62% al 98% la posibilidad de un El Niño muy fuerte durante ese período y elevó del 59% al 78% la probabilidad de que un evento fuerte o muy fuerte continúe durante el primer trimestre de 2027.

Para la Argentina, el escenario podría traducirse en una mejora de las condiciones agrícolas. Ariel Tejera, responsable del Departamento de Análisis de Mercados de Grassi SA, señaló que el incremento de las lluvias durante primavera y verano permitiría mejorar la disponibilidad de agua para cultivos como soja, maíz y trigo. El punto de partida es relevante debido a que una parte importante de la región agrícola necesita recuperar reservas luego de varias campañas afectadas por la falta de humedad.

Lautaro Ronchi, de RFP Consultoría, advirtió, sin embargo, que más precipitaciones no significan necesariamente una mayor cosecha. La cantidad de agua, el lugar donde se concentre y el momento en que se produzca serán determinantes. La Bolsa de Comercio de Rosario proyecta actualmente 47,8 millones de toneladas de soja, 67,5 millones de maíz y 21 millones de trigo, aunque alrededor del 70% de la región núcleo se encuentra entre condiciones de escasez hídrica y sequía.

El potencial impacto sobre las exportaciones también aparece como uno de los principales factores de interés. Según estimaciones citadas por Ronchi, la producción podría sumar 5,6 millones de toneladas de maíz y 5,4 millones de soja, con un ingreso adicional potencial cercano a los 4.000 millones de dólares. El resultado dependerá de los rindes, las cotizaciones internacionales y el momento de comercialización.

El clima también podría modificar el calendario de ingreso de divisas. Una mejora de las condiciones hídricas permitiría que algunos productores adelanten la siembra de maíz, favoreciendo una mayor disponibilidad de cosecha temprana entre febrero y marzo de 2027.

Pero el aumento de la producción no garantiza por sí mismo una mejora de los precios. La Argentina depende de la evolución de la oferta mundial y, por lo tanto, una cosecha local más abundante podría convivir con cotizaciones estables o incluso menores si otros grandes productores también obtienen buenos resultados.

A esto se suman riesgos vinculados con lluvias excesivas, anegamientos, enfermedades y dificultades logísticas. Un exceso de precipitaciones en momentos críticos podría complicar la cosecha de trigo y la implantación de soja y maíz tardío, además de afectar caminos, acopios y puertos.

El escenario también tendrá consecuencias sobre otros productos agrícolas a nivel internacional. Citi identifica al aceite de palma, café robusta, arroz, azúcar, cacao y trigo australiano entre los productos más expuestos a los efectos de El Niño. La evolución de los inventarios será determinante para establecer cuánto impacto tendrán eventuales pérdidas productivas sobre los precios.

En este contexto, el fenómeno climático aparece como una oportunidad potencial para el campo argentino, pero su resultado dependerá de múltiples variables. La mejora de las lluvias puede favorecer la producción y generar mayores ingresos de divisas, aunque la campaña deberá atravesar todavía los riesgos propios de un evento climático de gran intensidad.