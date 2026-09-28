Nicolás Cabré corrió la Maratón de Berlín y no pudo contener su emoción

Nicolás Cabré cumplió uno de sus grandes objetivos personales: terminó la Maratón de Berlín y recibió la medalla que tanto esperaba. El actor compartió en sus redes sociales un video del momento en el que recibió la distinción y expresó toda su emoción después de meses de entrenamiento y dificultades físicas.

Cabré venía preparándose desde hacía tiempo para afrontar el desafío. A fines de julio había contado que atravesaba una lesión en la columna, aunque dejó en claro que no pensaba abandonar su objetivo.

El esfuerzo detrás de la medalla

Luego de completar la competencia, el actor hizo un balance de los meses de preparación y reconoció que no fue un camino sencillo.

“Fue un año duro donde todo me pegó en el cuerpo, me lesioné por todos lados, casi no pude entrenar, pero igual la terminé. Y así después de 8 años tengo esa medalla que tanto soñé”, escribió junto a las imágenes del momento en que recibió la medalla.

El mensaje reflejó la importancia que tuvo para Cabré poder completar la carrera después de las dificultades que atravesó durante el entrenamiento.

El agradecimiento de Nicolás Cabré

Después de compartir su logro, el actor también dedicó unas palabras a las personas que lo acompañaron durante todo el proceso.

Entre ellas mencionó especialmente a su esposa, Rocío Pardo, y a su hija Rufina, fruto de su relación con la China Suárez. También agradeció a sus amigos por el apoyo recibido durante los meses de preparación.

Finalmente, Cabré resumió el significado de haber llegado hasta el final con una frase que sintetizó su emoción: “Sueño cumplido”.