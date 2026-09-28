Carolina Kopelioff, la protagonista de Cautiva, recordó la escena de sexo que grabó con L-Gante

Carolina Kopelioff contó cómo fue grabar una escena íntima junto a L-Gante en la segunda temporada de En el barro, la serie de Netflix creada por Sebastián Ortega. La actriz habló sobre la experiencia durante su visita a Almorzando con Juana (eltrece), donde también presentó Cautiva, la miniserie dramática que protagoniza junto a Lorena Vega.

Kopelioff explicó que la secuencia que compartió con Elian Valenzuela, conocido artísticamente como L-Gante, fue una de las escenas más complejas de la jornada debido a la combinación de contenido sexual, violencia y una importante cantidad de texto.

Carolina Kopelioff destacó el profesionalismo de L-Gante

Durante la entrevista con Juana Viale, la actriz explicó el contexto de la escena y recordó que su personaje, Nieves, es la hija de Vero Llinás y mantiene un vínculo con el personaje interpretado por L-Gante.

Al referirse al cantante, Kopelioff destacó especialmente su predisposición durante el rodaje, pese a tratarse de una de sus primeras experiencias importantes frente a las cámaras.

“Él estaba superpredispuesto. Tuvimos un momento de ensayo. También estaba la coaching de intimidad, que eso ayuda mucho”, relató.

En ese sentido, aseguró que el trabajo previo permitió que ambos actores pudieran abordar la escena con comodidad y coordinación.

“No hubo ningún momento de ningún tipo de incomodidad que yo le tenga que decir particularmente: ‘Che, esto no o esto sí’”, sostuvo la actriz.

Una escena con sexo, violencia y mucho diálogo

Kopelioff también explicó que la secuencia no se limitaba a un contenido sexual, sino que tenía distintas exigencias desde lo actoral.

“No es solamente una escena de sexo, era una escena medio también de violencia y de mucho texto. La verdad que rebien”, señaló.

Además, contó que la grabación se extendió durante varias horas y comenzó de madrugada.

“Grabamos tardísimo esa jornada, de esas que empezás a las 4 de la mañana”, recordó entre risas ante la sorpresa de Juana Viale y Coco Sily.

Al finalizar, la actriz volvió a destacar el desempeño de L-Gante frente a cámara. “Un gran actor, la verdad”, afirmó.

Kopelioff también contó que ambos intercambiaron mensajes después de la grabación y coincidieron en que el resultado había quedado bien.

“Después también intercambiamos unos mensajes de: ‘Che, la verdad que quedó superbién’. Él estaba recontento”, relató.

Cómo funciona el protocolo para las escenas de intimidad

Meses antes, durante una entre