Gloria deportiva y sacrificio económico: el detrás de escena del éxito argentino en los Juegos Suramericanos

La delegación argentina cerró su participación en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026 con un balance deportivo destacado: 293 medallas, entre ellas 81 de oro, 87 de plata y 125 de bronce. Con esta cosecha, el país alcanzó su mejor actuación en la competencia regional desde Buenos Aires 2006.

El resultado estuvo impulsado por varias disciplinas. La natación fue la que más medallas aportó, con 28, seguida por el atletismo, con 16; el canotaje de velocidad, con 13; y la gimnasia artística, con 12. También tuvieron una participación importante la esgrima, el ciclismo de pista, el esquí náutico, el tiro, el taekwondo, el boxeo y el judo.

Sin embargo, detrás de los resultados y las medallas aparece otra realidad: las dificultades económicas que atraviesan buena parte de los atletas argentinos.

Un presupuesto muy inferior al de sus principales competidores

El desempeño argentino se produjo en un escenario marcado por las diferencias presupuestarias dentro del deporte de alto rendimiento. Según los datos del copy, Argentina dispone de un presupuesto anual estimado en 26,2 millones de dólares, una cifra considerablemente inferior a la de otros países de la región.

Brasil, que terminó en lo más alto del medallero, cuenta con un presupuesto de 472 millones de dólares, mientras que Colombia dispone de unos 156 millones. En términos comparativos, el presupuesto brasileño es aproximadamente 18 veces superior al argentino y el colombiano, casi seis veces mayor.

Esta brecha también se refleja en las condiciones en las que muchos deportistas argentinos afrontan su preparación.

Atletas que entrenan, estudian y trabajan para poder competir

Para una parte de la delegación, llegar a los Juegos Suramericanos implicó atravesar dificultades económicas y buscar alternativas para sostener su carrera deportiva. Algunos atletas entrenaron sin contar con becas vigentes, recurrieron a trabajos paralelos, estudiaron o realizaron tareas de manera remota durante su estadía en la Villa Deportiva.

En otros casos, incluso debieron organizar rifas y distintas iniciativas para reunir dinero destinado a viajes, equipamiento y materiales necesarios para competir.

Así, mientras las medallas reflejan el rendimiento alcanzado dentro de las competencias, las historias de los atletas muestran el esfuerzo que existe detrás de cada resultado.

Una cosecha histórica, pero con algunos matices

El número total de preseas también invita a poner el resultado en contexto. Argentina superó en cantidad de medallas lo conseguido cuatro años atrás en Asunción, aunque existe una diferencia importante: la edición de Santa Fe incorporó seis deportes más al programa de competencia.

Además, otro dato resulta relevante al analizar el rendimiento pensando en el próximo ciclo olímpico: 17 de las 81 medallas de oro obtenidas por Argentina, es decir, cerca del 20%, correspondieron a disciplinas que no forman parte del programa de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Por eso, más allá de la satisfacción por el resultado conseguido en Santa Fe, el desempeño también plantea interrogantes sobre la preparación de los deportistas en aquellas disciplinas que sí tendrán presencia olímpica.

El próximo desafío ya tiene fecha

Los Juegos Suramericanos representan uno de los primeros grandes compromisos del ciclo que conduce hacia Los Ángeles 2028. Antes de la cita olímpica, Argentina tendrá otro desafío de peso: los Juegos Panamericanos, que comenzarán en diez meses.

El rendimiento en Santa Fe dejó una señal clara sobre el potencial de los atletas argentinos y su capacidad para competir a nivel continental. Pero, al mismo tiempo, las diferencias presupuestarias y las dificultades que atraviesan algunos deportistas vuelven a poner sobre la mesa una discusión que excede los resultados.

Las medallas ya están en las vitrinas. El interrogante ahora es cómo sostener ese nivel de competencia en el tiempo y qué condiciones tendrán los atletas argentinos para afrontar los próximos desafíos internacionales.