Adolfo Cambiaso fue designado por el Gobierno como embajador del deporte argentino en el mundo

El Gobierno nacional designó a Adolfo Cambiaso como representante para la promoción internacional del deporte argentino, con especial énfasis en el polo. La medida quedó formalizada a través del Decreto 1116/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno.

El decreto establece que Cambiaso tendrá, mientras dure su cometido, la categoría de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, únicamente a efectos del rango protocolar. La función será ad honorem y no implicará una erogación presupuestaria para el Estado nacional.

Cuál será la función de Cambiaso

De acuerdo con la norma, el histórico polista tendrá como misión contribuir a la promoción internacional del deporte argentino, particularmente del polo, como una herramienta para fortalecer la imagen y el posicionamiento del país en el exterior.

La tarea será desarrollada en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, que también establecerá los lineamientos necesarios para el cumplimiento de la función.

El Gobierno fundamentó la decisión en el potencial del deporte argentino para impulsar exportaciones de bienes y servicios, generar oportunidades de negocios y favorecer el desarrollo del turismo.

En los considerandos del decreto, además, se destaca el reconocimiento internacional alcanzado por el polo argentino y la trayectoria de Cambiaso, a quien se considera una figura con proyección internacional para contribuir a la difusión del deporte argentino.

La trayectoria de Adolfo Cambiaso en el polo

Nacido el 15 de abril de 1975 en Cañuelas, provincia de Buenos Aires, Cambiaso comenzó a jugar al polo desde muy joven y rápidamente se convirtió en una de las principales figuras de la disciplina.

A los 16 años ganó la Gold Cup con Tramontana en Inglaterra y, a los 19, alcanzó los 10 goles de hándicap, la máxima valoración posible para un jugador de polo.

Durante más de 25 años mantuvo el máximo hándicap y consolidó una trayectoria que lo convirtió en uno de los grandes referentes del polo argentino a nivel internacional.

En 1996, a los 21 años, fundó La Dolfina en Cañuelas, equipo que posteriormente se transformó en una de las organizaciones más importantes del polo mundial.

Los títulos que marcaron su carrera

A lo largo de su trayectoria, Cambiaso conquistó 17 títulos en el Reino Unido, 12 en Estados Unidos, 7 en España y 52 en Argentina.

Entre sus principales logros aparecen 17 títulos del Abierto Argentino de Palermo, 14 del Abierto de Hurlingham y 9 del Abierto de Tortugas. Además, consiguió la Triple Corona del polo argentino en tres oportunidades consecutivas.

En 2014 recibió el Premio Olimpia de Oro, uno de los principales reconocimientos del deporte argentino.

Este martes, además, Cambiaso será distinguido como Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires durante una ceremonia que encabezará Javier Milei en el Palacio Libertad, según fue informado previamente.