Faustino Oro ganó y Argentina tuvo un cierre triunfal en la Olimpiada de Ajedrez

Argentina tuvo un cierre destacado en la Olimpiada de Ajedrez disputada en Uzbekistán. En la última ronda, Faustino Oro volvió a ganar en su histórico debut olímpico, mientras que los seleccionados masculino y femenino también consiguieron victorias para completar una actuación positiva en el certamen internacional.

Faustino Oro cerró su debut olímpico con una nueva victoria

Con apenas 12 años, Faustino Oro volvió a demostrar por qué es considerado una de las grandes promesas del ajedrez argentino. En la última jornada, el joven disputó su partida con piezas blancas y, después de 45 movimientos, derrotó al finlandés Tomi Nyback.

Con este resultado, Oro terminó su participación con 7 puntos sobre 11 posibles, producto de cuatro victorias, seis tablas y una derrota, sufrida frente al turco Yagiz Kaan Erdogmus.

El argentino ocupó durante todo el torneo el primer tablero del equipo nacional, donde tuvo que enfrentarse a rivales de máxima exigencia, incluidos ajedrecistas con un Elo superior a 2700 y reconocidos grandes maestros.

Además, según el balance de la delegación, fue el único integrante del equipo titular que sumó puntos para su ranking Elo y registró la mejor performance individual del conjunto argentino.

Argentina venció a Finlandia y terminó en el puesto 23

El seleccionado masculino también tuvo un cierre positivo al derrotar 3-1 a Finlandia en la undécima y última ronda del torneo.

El equipo, bajo la capitanía de Tomás Sosa, consiguió imponerse gracias a las victorias de Faustino Oro ante Tomi Nyback, Sandro Mareco frente a Vilka Sipila y Federico Pérez Ponsa contra Oliver Wartiovaara.

La única derrota argentina fue la de Diego Flores ante Toivo Keinanen.

Con este resultado, el combinado masculino alcanzó 15 puntos de match y finalizó en el puesto 23 de la clasificación general, una posición por encima de la que ocupaba en la preclasificación inicial.

El equipo femenino también terminó con una victoria

La selección argentina femenina completó la jornada con otro triunfo. Las representantes nacionales se impusieron 2,5-1,5 ante Australia y también finalizaron el torneo con 15 puntos.

El equipo, capitaneado por el maestro internacional Sebastián Iermito, aseguró la victoria con el triunfo de María José Campos frente a Shen Zhiyuan y las tablas conseguidas por Candela Francisco, Anapaola Borda Rodas y Anna Laura Scarsi.

De esta manera, el seleccionado femenino terminó en el vigésimo segundo puesto de la clasificación, seis lugares por encima de su posición en el ranking de preclasificación previo al comienzo de la competencia.

Un cierre con protagonismo argentino

Con las victorias de ambos seleccionados y el triunfo de Faustino Oro en su primera experiencia olímpica, Argentina puso punto final a su participación en Uzbekistán con resultados que permitieron mejorar las posiciones de preclasificación y dejar buenas actuaciones individuales y colectivas.