Después de las medallas: Santa Fe empieza a medir el legado que dejaron los Juegos Suramericanos

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 terminaron el sábado después de 15 jornadas de competencias, pero el cierre deportivo abrió una nueva etapa: la evaluación de todo lo que dejó el evento en la provincia.

Este lunes, autoridades provinciales y municipales, junto al atleta y embajador deportivo Germán Chiaraviglio y representantes del voluntariado, presentaron en la Casa de Gobierno un balance preliminar de la competencia y pusieron el foco en el impacto que permanecerá en Santa Fe, Rosario, Rafaela y otras localidades del territorio provincial.

Uno de los principales datos fue la convocatoria. Según las cifras oficiales, unas 3,5 millones de personas participaron de las competencias y los Fan Fest durante los Juegos, convirtiendo a esta edición en la de mayor asistencia en la historia del certamen. La ceremonia inaugural reunió a más de 250.000 personas, mientras que el cierre en Santa Fe convocó a más de 100.000.

Un impacto que va más allá del deporte

El movimiento generado por la competencia también tuvo una fuerte incidencia económica y turística. De acuerdo con el balance presentado por la Provincia, durante las dos semanas de actividades se registró un movimiento superior a los $120.000 millones y alrededor de 600.000 turistas y visitantes circularon por las ciudades sede.

La ocupación hotelera promedio alcanzó el 80%. Rosario registró un 86,5%, Santa Fe llegó al 82% y Rafaela alcanzó el 70%. En la capital provincial, además, las mediciones municipales señalaron que el 87% de quienes llegaron a la ciudad lo hicieron motivados por los Juegos.

El evento también dejó un componente solidario. La recaudación obtenida mediante las entradas solicitadas anticipadamente superó los $1.300 millones, fondos que serán destinados a distintas instituciones.

Infraestructura, estudiantes y voluntarios

El denominado legado de los Juegos no se limita a las cifras económicas. Las autoridades destacaron las obras y equipamientos incorporados, además de la experiencia acumulada para organizar acontecimientos deportivos internacionales de gran escala.

La participación de la comunidad educativa también tuvo un lugar central. Más de 200.000 alumnos de escuelas de distintos puntos de la provincia participaron de actividades vinculadas con las competencias, mientras que más de 4.000 voluntarios colaboraron con la organización.

Para los organizadores, esa participación puede tener efectos a largo plazo, especialmente entre niños y jóvenes que tuvieron contacto con disciplinas deportivas que habitualmente no forman parte de su vida cotidiana.

Chiaraviglio destacó el trabajo colectivo

Germán Chiaraviglio, uno de los referentes deportivos de la competencia, destacó el trabajo conjunto realizado para concretar los Juegos y valoró especialmente la respuesta del público.

El atleta santafesino también puso el acento en la infraestructura que queda disponible para el desarrollo del deporte provincial y en la posibilidad de que las nuevas instalaciones permitan organizar futuras competencias nacionales e internacionales.

Con el cierre de Santa Fe 2026, la atención comienza a trasladarse de los resultados deportivos hacia aquello que permanecerá una vez finalizada la competencia: infraestructura, experiencia organizativa, movimiento turístico, participación ciudadana y nuevas oportunidades para el deporte.

El desafío para la provincia será transformar esos resultados en un legado sostenido y aprovechar la exposición alcanzada durante 15 días en Santa Fe, Rosario, Rafaela y el resto del territorio.