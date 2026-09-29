Scaloni define el equipo

La cuenta regresiva ya comenzó para una nueva presentación de la Selección Argentina. Después del fin de semana libre que tuvo el plantel, los dirigidos por Lionel Scaloni retomaron las prácticas este lunes en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, donde comenzaron a preparar el próximo amistoso frente a Bolivia.

Con el partido programado para el miércoles 30 a las 21, en Córdoba, el cuerpo técnico trabaja en los últimos detalles tácticos antes de un nuevo compromiso de la Albiceleste.

El entrenamiento y la visita de Chiqui Tapia

Los futbolistas salieron al campo de juego pasadas las 17, luego de realizar una sesión de gimnasio. La jornada comenzó con un momento distendido, en el que los jugadores se fotografiaron con un fanático, antes de iniciar los trabajos con pelota.

Posteriormente, el plantel realizó ejercicios técnicos y tácticos bajo las indicaciones del cuerpo técnico encabezado por Scaloni.

La práctica también contó con la presencia de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El dirigente saludó a los futbolistas y al entrenador, y siguió parte del entrenamiento desde el banco junto a otros integrantes de la dirigencia.

En paralelo, continúan las negociaciones para la renovación del contrato de Lionel Scaloni.

Árbitros y agenda de la Selección

También quedó confirmado el equipo arbitral para el encuentro ante Bolivia. El colombiano Jhon Ospina será el árbitro principal, mientras que sus compatriotas Miguel Roldán, Roberto Padilla y Carlos Ortega completarán la terna arbitral.

Este martes, Scaloni brindará una conferencia de prensa desde las 14.15 y luego el plantel realizará el último entrenamiento antes del viaje.

La Selección Argentina viajará posteriormente a Córdoba, donde permanecerá durante la noche previa al partido frente a Bolivia.

Lionel Messi se prepara para sumarse al plantel

Mientras el equipo avanza con la preparación para el amistoso, Lionel Messi también tiene previsto incorporarse a los entrenamientos de la Selección Argentina.

El capitán viene de marcar un gol para Inter Miami en la derrota frente a Columbus Crew y tendrá un breve descanso con el conjunto estadounidense, cuyo próximo compromiso está previsto para el sábado 10 de octubre.

Al momento de anunciar la convocatoria, la AFA había informado que Messi estaría disponible para el tercer amistoso, previsto para el martes 6. Sin embargo, existe la posibilidad de que el delantero viaje antes a la Argentina.

Aunque todavía no hay una fecha confirmada para su llegada, se espera que el rosarino pueda realizar algunos entrenamientos junto al plantel en el predio de Ezeiza que lleva su nombre.