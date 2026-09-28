Carlos Pellegrini: familias participaron del sorteo para acceder a nuevas viviendas

El Centro Cultural de Carlos Pellegrini fue escenario de una jornada cargada de expectativa para numerosas familias de la localidad que participaron del sorteo de preselección para acceder a una vivienda propia.

La actividad estuvo a cargo de los equipos técnicos de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo (DPVyU) y contó con la presencia del senador provincial por el departamento San Martín, Esteban Motta; el presidente comunal de Carlos Pellegrini, Ariel Martini; la directora provincial de Hábitat, Melina Giorgi; y la subsecretaria provincial de Municipios y Comunas, Marina Bordigoni.

Durante el encuentro, Giorgi destacó la importancia que tiene para las familias avanzar hacia el acceso a una vivienda propia y remarcó el impacto que significa dejar atrás la incertidumbre vinculada al alquiler.

La funcionaria transmitió el mensaje de las autoridades provinciales y señaló que contar con un hogar propio representa una mayor estabilidad para las familias y también la posibilidad de construir un patrimonio que pueda quedar para las próximas generaciones.

Comienza ahora la etapa de verificación

Desde la Provincia aclararon que el sorteo realizado en Carlos Pellegrini constituye una instancia de preselección. Por ese motivo, las personas que resultaron beneficiadas deberán atravesar ahora un proceso de evaluación antes de que se confirme definitivamente la adjudicación.

La Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo tendrá a su cargo la revisión de la documentación y el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Esta instancia permitirá verificar la situación de cada uno de los preseleccionados y determinar quiénes cumplen con las condiciones necesarias para avanzar en el proceso habitacional.

El compromiso provincial con la construcción de viviendas

Durante el acto, Giorgi también destacó el objetivo de la administración provincial de avanzar con obras habitacionales que permitan concretar la entrega de viviendas y evitar que los proyectos queden solamente en anuncios.

En ese sentido, sostuvo que bajo la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, la Provincia busca sostener el desarrollo de programas habitacionales, con obras que se ejecuten y lleguen a las familias beneficiarias.

Para los vecinos que participaron del sorteo, el proceso abre ahora una nueva etapa marcada por la expectativa de completar la documentación requerida y avanzar hacia la posibilidad de contar con una vivienda propia en Carlos Pellegrini.