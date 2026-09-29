Felicia: la renovación de la red de agua ya alcanzó el 90% y entra en su etapa final

La renovación del sistema de agua corriente de Felicia, en el departamento Las Colonias, ingresó en su tramo final y ya alcanzó un 90% de avance. La obra busca mejorar el servicio en distintos sectores de la localidad y solucionar problemas vinculados con el deterioro de las antiguas cañerías.

Los trabajos son supervisados por el Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe, a través de la Secretaría de Agua y Saneamiento, y contemplan la renovación de la infraestructura para mejorar el caudal, la presión y la distribución del agua dentro de la zona urbana.

Más de 1.200 metros de nuevas cañerías

La intervención comprende el reemplazo de 1.215 metros de cañerías por conductos de PVC de 63 milímetros. Además, se prevé la instalación de 57 conexiones domiciliarias cortas y 12 conexiones largas.

Según se informó, resta intervenir aproximadamente una cuadra para completar el tendido previsto. En esta etapa también se están resolviendo sectores de mayor complejidad, entre ellos el cruce de un canal pluvial.

Para evitar daños sobre la infraestructura existente, las cuadrillas utilizan un sistema de tunelado por debajo de las veredas. De esta manera, se busca completar los trabajos reduciendo las intervenciones sobre el espacio público.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó el grado de avance de la obra y remarcó que la renovación apunta a garantizar un servicio de agua más estable para los vecinos.

El objetivo: mejorar la presión y reducir pérdidas

Uno de los principales problemas que se busca solucionar es el desgaste de las cañerías existentes, que generaba pérdidas y dificultades para mantener una presión adecuada en algunos domicilios.

El reemplazo por tuberías de PVC permitirá mejorar las condiciones de circulación del agua y reducir inconvenientes relacionados con obstrucciones, fisuras y pérdidas de carga.

También se realiza la renovación de las conexiones domiciliarias, tanto cortas como largas, con el objetivo de recuperar la hermeticidad del sistema y adecuar la red a las actuales necesidades de funcionamiento.

Desde la comuna de Felicia señalaron que la renovación de estos sectores de la red constituía una demanda prioritaria de la localidad, especialmente por los problemas registrados con pérdidas de agua y baja presión.

Los trabajos que quedan por completar

En la última etapa de la obra, los equipos técnicos concentran sus tareas en el recambio de las cajas negras, la nivelación de los sectores intervenidos y la reconstrucción de las veredas afectadas por los trabajos.

En paralelo, se llevan adelante pruebas de presión hidráulica sobre las nuevas cañerías. Estos controles permitirán comprobar el correcto funcionamiento de la infraestructura antes de su puesta en servicio definitiva.

Una vez finalizadas estas tareas y completada la verificación técnica, quedará concluida la renovación prevista para este tramo de la red de agua corriente.

Una inversión superior a $39 millones

La obra es financiada íntegramente por el Gobierno de Santa Fe y representa una inversión provincial superior a 39 millones de pesos.

Con la intervención, la localidad de Felicia avanza hacia una renovación de parte de su infraestructura sanitaria, con el objetivo de contar con una red más confiable y un servicio de agua corriente con mejores condiciones de distribución para los vecinos.