Ravier cuestionó a Kicillof por la economía bonaerense

Adrián Ravier cuestionó el diagnóstico económico de Axel Kicillof.

El vocero presidencial afirmó que los datos nacionales contradicen las críticas al Gobierno.

Ravier anticipó que los indicadores económicos serán utilizados durante la campaña electoral.

El funcionario vinculó la situación bonaerense con problemas de inseguridad y economía.

También cuestionó la presión tributaria y la política de inversiones de la Provincia.

Ravier defendió la reducción de impuestos como herramienta para mejorar la competitividad.

El vocero presidencial Adrián Ravier respondió a las críticas formuladas por el gobernador bonaerense Axel Kicillof contra la administración de Javier Milei y puso el foco en la situación económica y tributaria de la provincia de Buenos Aires. Durante una entrevista, el funcionario nacional sostuvo que el distrito atraviesa una situación particularmente compleja y cuestionó las decisiones adoptadas por el mandatario provincial.

Ravier calificó a Kicillof como “horrendo en materia de política económica” y cuestionó sus declaraciones realizadas durante su reciente visita a Estados Unidos. Según planteó el vocero presidencial, el diagnóstico del gobernador sobre la situación nacional no coincide con los indicadores que exhibe la administración de Milei.

“Dice que estamos en un momento catastrófico, crítico en Argentina. Los datos dicen otra cosa”, afirmó Ravier, al plantear que el Gobierno nacional buscará utilizar los indicadores económicos como uno de los ejes de la campaña electoral. En ese sentido, sostuvo que el oficialismo pondrá los resultados de su gestión a consideración de los ciudadanos para que sean evaluados junto con sus percepciones sobre la situación económica.

El funcionario anticipó así una estrategia basada en la exposición de datos durante el proceso electoral. “Como dice Milei, antes eran promesas, ahora soy un montón de datos. Cuando venga la campaña vamos a tirar todos los datos sobre la mesa y la gente tendrá que ver qué siente, qué percibe y elegirá lo que crea mejor”, señaló.

El eje central de sus cuestionamientos se trasladó luego a la administración bonaerense. Ravier vinculó la situación de la provincia con problemas de inseguridad y con las decisiones adoptadas en materia económica. Según afirmó, Buenos Aires atraviesa niveles de inseguridad que, a su criterio, no se observan en otros distritos del país.

En paralelo, cuestionó el esquema tributario provincial y la orientación de las políticas destinadas a promover inversiones. En particular, apuntó contra la decisión de Kicillof de no adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, conocido como RIGI, implementado por el Gobierno nacional. La provincia de Buenos Aires, en cambio, creó durante 2024 un régimen propio de promoción de inversiones.

Ravier contrapuso esa estrategia con las medidas adoptadas por la administración nacional desde la llegada de Milei al poder. En particular, mencionó la eliminación del Impuesto PAIS, la reducción de derechos de exportación y otras modificaciones tributarias que, según su interpretación, implicaron una reducción de la carga impositiva nacional.

“Mientras Nación, además, sacó tres puntos de impuestos sobre PBI, sacó el Impuesto País, bajó derechos de exportación, eliminó todo tipo de impuestos internos y demás, paralelamente Kicillof y otros gobernadores deciden aumentar la presión tributaria”, sostuvo el vocero presidencial.

La discusión sobre la presión tributaria constituye uno de los principales puntos de diferencia entre la Nación y la provincia de Buenos Aires. Mientras el Gobierno de Milei plantea que la reducción de impuestos es una condición para mejorar la competitividad, las administraciones provinciales mantienen sus propios esquemas fiscales y de promoción productiva.

En ese marco, Ravier defendió la necesidad de reducir la carga impositiva como parte de la estrategia económica oficial. “La Argentina, para poder ser viable, necesita ser competitiva”, afirmó, antes de plantear que esa competitividad permitiría mejorar las condiciones económicas de la población.

El vocero presidencial cerró su argumentación con una definición que sintetizó la posición del Gobierno nacional frente al debate tributario: “Para mejorar la vida de la gente, necesita ser competitiva. ¿Cómo se logra esto? Bajando impuestos”.