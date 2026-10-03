El BCRA amplía el acceso a créditos hipotecarios

La segunda licitación del FGS para créditos hipotecarios será el 6 de octubre de 2026.

El monto disponible alcanzará los $200.000 millones.

Los fondos deberán destinarse exclusivamente a créditos para compra, construcción, ampliación o refacción de viviendas.

Podrán acceder personas sin otra vivienda o titulares de una propiedad que no tengan disponible su uso.

Los bancos tendrán 90 días corridos para transformar los fondos adjudicados en nuevos créditos hipotecarios.

El FGS podrá cancelar anticipadamente la parte de los fondos que no haya sido utilizada para otorgar préstamos.

El Banco Central de la República Argentina llevará adelante el 6 de octubre la segunda licitación de depósitos a plazo fijo UVA del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social. En esta nueva convocatoria estarán disponibles $200.000 millones que deberán ser destinados por los bancos adjudicatarios al otorgamiento de créditos hipotecarios para vivienda única o de uso permanente.

La principal modificación respecto de la primera licitación estará en las condiciones de acceso al financiamiento. Mientras que el llamado realizado en septiembre estaba orientado a quienes buscaban adquirir una primera vivienda, la nueva convocatoria permitirá que también puedan acceder personas que sean titulares de una propiedad pero no tengan disponible su uso.

De esta manera, podrán recibir los créditos quienes no sean propietarios de otra vivienda y también quienes tengan un inmueble a su nombre pero no puedan utilizarlo. Esta última condición podría contemplar situaciones como propiedades alquiladas, cedidas o alcanzadas por un usufructo. Sin embargo, la normativa no especificó de manera detallada qué situaciones serán aceptadas ni cuál será la documentación requerida, por lo que esos aspectos quedarán sujetos a los criterios y mecanismos que establezca cada entidad financiera.

El cambio amplía de ese modo el universo potencial de beneficiarios. La modificación fue destacada por el economista Federico González Rouco, de Empiria, quien señaló que el nuevo criterio podía abrir el acceso al mercado hipotecario a personas interesadas, por ejemplo, en pasar de una vivienda de dos ambientes a otra de tres, así como a quienes tengan una propiedad cuyo uso efectivo no esté disponible.

La convocatoria será la segunda dentro del esquema mediante el cual se utilizan recursos del FGS para ampliar el financiamiento hipotecario. La primera licitación se realizó durante septiembre, también por un monto de $200.000 millones, y terminó con adjudicaciones entre 13 bancos.

El mecanismo previsto por la Comunicación “B” 13240 del BCRA establece que los depósitos serán ajustados por Unidades de Valor Adquisitivo más un spread. El Banco Central participará nuevamente como colaborador técnico y operativo de la Anses en la organización del proceso.

La licitación se desarrollará el 6 de octubre entre las 11 y las 15. Las entidades financieras podrán presentar una o más ofertas por cada uno de los tramos que sean contemplados en la convocatoria. La comunicación no precisó en el llamado la cantidad de tramos, los plazos que tendrán los depósitos ni los spreads que surgirán de las propuestas de los bancos.

Una vez que los recursos sean acreditados, las entidades tendrán un período de 90 días corridos para destinarlos a nuevos créditos hipotecarios. El dinero deberá utilizarse exclusivamente para operaciones destinadas a la compra, construcción, ampliación o refacción de viviendas.

El esquema también contempla una herramienta para el FGS en caso de que los recursos adjudicados no sean colocados efectivamente en préstamos hipotecarios. El fondo podrá ejercer una cancelación anticipada una sola vez, después de transcurridos 90 días desde la constitución del plazo fijo y antes de su vencimiento.

El monto que podrá ser retirado bajo ese mecanismo estará limitado a la diferencia entre los fondos adjudicados a cada banco y el volumen de créditos hipotecarios efectivamente otorgados. En ese supuesto, la entidad deberá devolver el capital que no haya utilizado y abonar los intereses devengados hasta el momento de la cancelación.

La nueva licitación mantendrá así el volumen de fondos de la primera convocatoria, pero modificará una condición central para acceder a los créditos. El paso de “primera vivienda” a “vivienda única o de uso permanente” permitirá incorporar situaciones que anteriormente quedaban fuera del esquema.