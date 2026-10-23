Murió en Francia la primera persona infectada con el virus Shamonda: qué es y cómo se transmite

Las autoridades sanitarias de Francia confirmaron el primer caso documentado de infección por el virus Shamonda en un ser humano. El paciente falleció a principios de octubre y presentaba una inmunodepresión grave. Según informaron los especialistas, por el momento no se identificó un riesgo para la salud de la población general asociado a este virus.

El caso representa un hallazgo inédito, ya que el Shamonda era conocido por afectar principalmente a animales, especialmente al ganado. Su transmisión se vincula con la picadura de pequeños insectos del género Culicoides, conocidos como jejenes, que actúan como vectores del virus.

De acuerdo con las autoridades francesas, el paciente recibía tratamiento en Lyon por una enfermedad grave. Las primeras investigaciones señalaron que las complicaciones cerebrales que presentó antes de su fallecimiento podrían haber estado relacionadas con la infección.

La hipótesis principal es que el contagio se produjo a través de la picadura de un insecto infectado en el este de Francia. Sin embargo, los investigadores remarcaron que se trata de un caso excepcional en una persona con el sistema inmunitario severamente comprometido.

Tras detectar la infección, las autoridades notificaron el caso a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades.

Qué es el virus Shamonda

El virus Shamonda fue identificado por primera vez en Nigeria a mediados de la década de 1960. Desde entonces, se registraron casos esporádicos en animales en distintas regiones de África, entre ellas el oeste, el este y el sur del continente, además de Japón.

Aunque circula desde hace décadas en África y Asia, hasta este episodio no se habían documentado oficialmente infecciones en seres humanos.

El virus pertenece al grupo de los bunyavirus y presenta similitudes con el virus de Schmallenberg, detectado en Europa en 2011. Este último provocó enfermedades en el ganado y estuvo asociado con problemas reproductivos y malformaciones congénitas, especialmente en bovinos y ovinos.

El virólogo Ben Brennan, profesor titular del Centro de Investigación Virológica del Consejo de Investigación Médica (MRC) y de la Universidad de Glasgow, explicó que ambos virus están vinculados principalmente con animales y se transmiten mediante pequeños insectos que se alimentan de sangre.

Cómo se contagia el virus Shamonda

La principal vía de transmisión conocida es la picadura de insectos del género Culicoides, pequeños jejenes que pueden transportar el virus y transmitirlo a animales susceptibles.

Estos insectos no pertenecen al mismo grupo que los mosquitos comunes, aunque también actúan como vectores de enfermedades infecciosas.

En relación con el caso detectado en Francia, la posible transmisión a través de uno de estos insectos continúa siendo la explicación más probable. No obstante, todavía se necesitan investigaciones adicionales para comprender mejor cómo se produjo la infección humana.

¿Puede representar un riesgo para las personas?

Los especialistas pidieron cautela al interpretar el hallazgo. La detección del virus en una persona con una inmunodepresión grave no significa necesariamente que represente una amenaza para la población general.

Brennan advirtió que, por ahora, no existen pruebas de que el virus Shamonda provoque una enfermedad extendida en seres humanos. Sin embargo, consideró necesario continuar estudiándolo para determinar su capacidad de infectar a las personas y conocer mejor sus posibles efectos.

Por el momento, el caso constituye una señal de alerta para la investigación científica, pero no hay evidencia de una transmisión generalizada entre humanos ni de un riesgo significativo para las personas sanas.