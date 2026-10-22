Atlético Mineiro, el rival de Boca en la final de la Copa Sudamericana

Boca atraviesa un momento decisivo en su camino hacia un nuevo título internacional. Después de superar una exigente semifinal frente a Vasco da Gama, con una victoria clave en el Maracaná, el equipo argentino consiguió el pasaje a la final de la Copa Sudamericana y quedó a un paso de sumar otro trofeo a su historia.

Con la clasificación asegurada, el cuerpo técnico comenzó a estudiar en detalle al rival que tendrá enfrente en el partido decisivo. Se trata de Atlético Mineiro, el conjunto brasileño que intentará frustrar las aspiraciones del Xeneize y quedarse con la consagración continental.

Cómo juega Atlético Mineiro y cuáles son sus principales figuras

Bajo la conducción de Eduardo Domínguez, Atlético Mineiro desarrolló una propuesta que combina orden táctico, intensidad y capacidad para adaptarse a diferentes situaciones de partido. El entrenador argentino busca un equipo compacto en defensa, agresivo en la recuperación y rápido a la hora de aprovechar los espacios que deja el rival.

Una de las principales características del Galo es su intención de ganar protagonismo en el mediocampo. A partir de la circulación de pelota y la movilidad de sus futbolistas, el equipo intenta generar situaciones de peligro mediante transiciones rápidas y proyecciones por las bandas.

El esquema de referencia suele ser un 4-3-3 flexible, aunque puede modificarse según las necesidades del encuentro y transformarse en otras variantes tácticas, tanto para reforzar la defensa como para sumar presencia ofensiva.

En la última línea, Renan Lodi se destaca por el sector izquierdo, donde aporta salida desde el fondo y profundidad con sus proyecciones. Sus incorporaciones pueden convertirse en una herramienta importante para ampliar el campo y generar superioridad por las bandas.

En la mitad de la cancha, el colombiano Kevin Castaño, con pasado en River, cumple un papel importante en el equilibrio del equipo. Su capacidad para anticipar, recuperar la pelota y distribuir el juego permite conectar las distintas líneas y sostener el funcionamiento colectivo.

A su lado, Víctor Hugo aporta movilidad, recorrido y llegada al área rival. Su despliegue le permite participar tanto en la recuperación como en la construcción de las jugadas ofensivas.

En ataque, el argentino Tomás Cuello aparece como una de las alternativas para generar desequilibrio. Su habilidad en el uno contra uno, la velocidad por los costados y la colaboración en el retroceso defensivo le dan al equipo una opción para atacar y, al mismo tiempo, mantener el equilibrio táctico.

El recorrido de Atlético Mineiro hasta la final

Atlético Mineiro llegó a la definición de la Copa Sudamericana después de superar diferentes instancias eliminatorias. En su recorrido, el conjunto brasileño dejó atrás a Red Bull Bragantino en los octavos de final y a Santos en los cuartos, antes de conseguir la clasificación definitiva frente a Montevideo City Torque en las semifinales.

Ese camino le permitió acumular experiencia en partidos de alta exigencia y consolidar una estructura competitiva de cara al encuentro decisivo ante Boca.

El equipo de Domínguez también afronta una temporada con varios objetivos en paralelo. En el Brasileirao, según los datos del texto original, se ubica en la sexta posición y pelea por mantenerse en puestos de clasificación para la próxima Copa Libertadores.

Además, Atlético Mineiro continúa en carrera en la Copa de Brasil, donde disputa las semifinales frente a Gremio en busca de un lugar en la final.

Boca prepara la estrategia para buscar el título

Con el rival definido, Boca tendrá que analizar las fortalezas y los puntos vulnerables de Atlético Mineiro para diseñar su planteo de cara a la final. La disputa por el control del mediocampo, la capacidad para neutralizar los ataques por las bandas y la eficacia en las situaciones de gol pueden resultar determinantes.

El conjunto brasileño llega con variantes tácticas y experiencia en competencias eliminatorias, mientras que el Xeneize buscará aprovechar su propia jerarquía y el impulso de haber superado una semifinal exigente.

La definición promete un duelo de estilos entre dos equipos que aspiran a cerrar la temporada con una consagración internacional. Para Boca, el objetivo será dar el último paso y volver a levantar un trofeo continental.