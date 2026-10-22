Sofía Solá contó cómo le afectaron los rumores de romance con Colapinto

Sofía Solá volvió a aparecer en las redes sociales y compartió una reflexión sobre su trabajo como influencer, la exposición pública y las exigencias vinculadas con la apariencia física. Además, se refirió a las repercusiones que tuvo la versión de un supuesto romance con el piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto.

La hija de Maru Botana publicó un video en TikTok en el que explicó por qué prefiere mostrarse de una manera más natural, sin priorizar la imagen de perfección que suele predominar en las plataformas digitales.

“Hola TikTok, ¿cómo están? Martes, una del mediodía y estoy para ponerme a bebotear con este maquillaje divino que me hizo Estefi Novillo para una producción”, comenzó diciendo frente a la cámara, mientras estaba dentro de un auto. Sin embargo, enseguida aclaró que no se sentía cómoda con la idea de grabar ese tipo de contenido.

“Pero sería un video tan falso que no lo voy a hacer”, agregó.

En esa línea, explicó que mostrarse completamente producida para destacar su apariencia no representa el contenido que quiere compartir en este momento. “Si yo les muestro a ustedes un video de bebotear como ‘ay, miren lo diosa que soy’, con tanto maquillaje encima... No pasaría nada, pero no es mi lugar ahora”, sostuvo.

La influencer aseguró que se siente más cómoda con una propuesta que refleje su personalidad y su vida cotidiana. En ese sentido, destacó la importancia de haberse animado a mostrarse con mayor autenticidad: “Lo que más agradezco fue cuando hice un clic y me empecé a mostrar en TikTok un poquito más real”.

También cuestionó la tendencia a exhibir únicamente los aspectos estéticos y positivos de la vida en redes sociales. Según planteó, muchas publicaciones generan en el público el deseo de parecerse a quienes admiran, pero ella busca construir un vínculo diferente con sus seguidores.

“Algo más amigable, que genere esa cercanía de que somos todos seres humanos y todos cometemos errores y tenemos una vida con altos y bajos”, expresó.

Sofía Solá contó cómo le afectaron los rumores de romance con Franco Colapinto

Durante su descargo, Solá también se refirió a las consecuencias que tuvo la exposición mediática que recibió a partir de las versiones que la vincularon sentimentalmente con Franco Colapinto.

“Realmente me está costando un poco más todo lo que es exposición. Después de todo lo de Colapinto, esa falsa relación, el ‘che, está con la hija de Maru Botana’, ‘la hija de Maru Botana es una diosa’”, recordó.

La influencer reconoció que los comentarios sobre su apariencia física comenzaron a generarle una presión adicional. “Como que hacerme famosa por ser linda cuando...”, planteó antes de profundizar en cómo esa mirada externa impacta en su manera de verse a sí misma.

“Me genero yo misma una imposición de ‘Sofía, debés ser linda’”, confesó.

Además, aclaró que su intención no es provocar una reacción de sus seguidores sobre si es linda o fea, sino plantear una reflexión acerca de la importancia que se le da a la imagen. Su deseo, explicó, es que se la valore por su personalidad y no solamente por su aspecto físico.

“Busco un reconocimiento por mí como persona, no solo por la cara, el físico o lo que sea”, señaló.

Por último, admitió que atraviesa una etapa en la que necesita tomar distancia de las cámaras y de las exigencias que siente sobre sí misma.

“Yo misma estoy como en un momento de pausa, un momento de que no quiero ver tanta cámara encima, porque me estoy exigiendo de más, con una autodestrucción que me está generando presión propia”, expresó.

A modo de cierre, Solá dejó un mensaje sobre la necesidad de ir más allá de los estándares de belleza y reconocer otros aspectos de las personas: “Seamos todos reconocidos por lo que tenemos acá dentro, más allá de la belleza superficial”, concluyó.