Wanda Nara presentó su primera película rodeada de toda su familia: las fotos de la avant-première

Wanda Nara vivió una velada muy especial con la presentación de ¿Querés ser mi hijo?, la película que marca su debut como protagonista en la pantalla grande. El evento tuvo lugar en el complejo Showcase Belgrano, en la Ciudad de Buenos Aires, y contó con la presencia de familiares, amigos y reconocidas figuras del espectáculo.

Para la ocasión, la conductora lució un vestido floreado y posó frente a las cámaras antes de la proyección. Entre los invitados estuvieron su hermana, Zaira Nara; su papá, Andrés Nara, junto a su pareja, Alejandra; y su mamá, Nora Colosimo, quienes la acompañaron en este importante paso de su carrera.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue la presencia de sus cinco hijos. Valentino, Constantino y Benedicto asistieron al estreno, al igual que Francesca e Isabella, las dos niñas que Wanda tuvo con Mauro Icardi. Valentino, además, llegó acompañado por su nueva novia.

También estuvo presente Martín Migueles, pareja de la mediática, quien compartió distintos momentos con Francesca e Isabella durante el evento.

Otro de los protagonistas de la velada fue Agustín Bernasconi, coprotagonista de la película y compañero de Wanda en esta nueva etapa artística. El actor posó junto a la conductora y participó de la presentación de la producción, que representa un nuevo desafío profesional para la empresaria y figura televisiva.