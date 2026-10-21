Mabel Fossatti y Carla Boidi proponen fortalecer la formación docente en diversidad del aprendizaje y educación inclusiva

Las concejales de Unidos para Cambiar Santa Fe Mabel Fossatti y Arq. Carla Boidi presentaron un proyecto de resolución para solicitar al Ministerio de Educación provincial que evalúe y promueva el fortalecimiento de contenidos vinculados con la neurodiversidad, la diversidad del aprendizaje y la educación inclusiva en la formación inicial de docentes de todos los niveles y modalidades.

“En las aulas conviven niños y niñas con distintas formas de aprender, comunicarse y participar. Algunos cuentan con un diagnóstico o acompañamiento específico, mientras que otros atraviesan dificultades que todavía no fueron identificadas. Esta diversidad forma parte de la realidad cotidiana de las escuelas y plantea el desafío de que los docentes cuenten con herramientas para reconocer las barreras que pueden dificultar el aprendizaje, diversificar sus estrategias de enseñanza y ofrecer respuestas pedagógicas adecuadas. No se trata de que los docentes diagnostiquen, sino de que puedan comprender la diversidad del aula y generar mejores condiciones para que todos los estudiantes aprendan y participen”, sostiene la concejal Fossatti.

La inclusión comienza en la formación

El proyecto propone que estos contenidos se aborden de manera transversal en la formación docente, y no exclusivamente en los profesorados de Educación Especial. Entre los contenidos que se busca fortalecer se encuentran el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), la diversificación de estrategias de enseñanza y evaluación, los ajustes razonables, las configuraciones de apoyo y las herramientas para acompañar distintas trayectorias educativas.

Para Boidi, “incorporar estos contenidos desde la formación inicial permitiría que los futuros docentes lleguen a las instituciones con más herramientas, en lugar de depender únicamente de capacitaciones posteriores o de la experiencia que adquieran frente a situaciones para las que no siempre se sienten preparados”.

El proyecto solicita al Ministerio de Educación provincial que evalúe y promueva este fortalecimiento formativo, con el propósito de avanzar hacia prácticas educativas más accesibles, inclusivas y capaces de acompañar la diversidad de las trayectorias escolares.