Prevención por El Niño: el Gobierno municipal sigue con su plan de saneamiento

El Gobierno Municipal de Rafaela continúa realizando intervenciones en el marco de una labor planificada ante la llegada de El Niño.



Uno de los frentes de trabajo llevó a que los equipos realicen la limpieza de las alcantarillas que se ubican debajo de la Variante de la Ruta 34. Del lugar se extrajeron más de 80 centímetros de barro acumulado. No obstante, las labores continuarán para mejorar esas vías de drenaje.



Estos trabajos se suman a la planificación conjunta que vienen desarrollando el Municipio y la Provincia con el fin de garantizar el correcto escurrimiento de los sistemas de drenaje pluviales en toda la ciudad.



Vale recordar que la Secretaría de Infraestructura, Servicios y Ambiente es el área que desarrolla estas acciones de mantenimiento, reparaciones y adecuaciones de la infraestructura existente. Además, este año se intensificaron los trabajos tercerizados en las tareas del desmalezado de canales principales, secundarios y reservorios de regulación de crecidas, con un presupuesto de 876 millones de pesos.



Al mismo tiempo, los equipos municipales supervisan el estado de las bocas de tormenta para, en caso de ser necesario, realizar el reemplazo de losas rotas y barrales metálicos. También la limpieza y reperfilado de cunetas.



Por otra parte, el Municipio considera de suma importancia la tarea de canalizaciones a cielo abierto ya que las malezas y los arbustos que crecen en el fondo de los canales y taludes o la basura que es arrastrada reducen la velocidad del flujo y, por lo tanto, el caudal que pueden evacuar. Un canal con vegetación alta puede perder más del 50% de su capacidad de drenaje si no se mantiene correctamente.