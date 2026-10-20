Lula y el populismo decadente

Por Carlos Zimerman

La decisión de Luiz Inácio Lula da Silva de adelantar los pagos del programa Bolsa Familia a pocos días del balotaje presidencial vuelve a colocar bajo la lupa una de las prácticas más cuestionadas de la política latinoamericana: la utilización de los programas sociales en contextos electorales. Mientras millones de brasileños esperan la definición de las urnas, la medida despierta interrogantes sobre los límites entre la asistencia legítima y el aprovechamiento político del aparato estatal.

Resumen

Lula da Silva dispuso adelantar los pagos del programa Bolsa Familia en vísperas del balotaje presidencial brasileño.

La medida beneficia a millones de personas y genera cuestionamientos por su coincidencia con una elección decisiva.

El populismo latinoamericano vuelve al centro del debate , especialmente por la relación entre asistencia social y poder político.

La oposición cuestiona la oportunidad electoral de la decisión , mientras el Gobierno sostiene que responde a necesidades sociales.

Brasil enfrenta una elección determinante, en la que también se discute cómo deben administrarse los recursos públicos durante una campaña.

La política brasileña atraviesa horas decisivas. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfrenta un balotaje en medio de una fuerte disputa por la continuidad de su proyecto político, y la decisión de adelantar los pagos del programa Bolsa Familia incorpora un nuevo elemento de controversia a una campaña marcada por la polarización.

El Gobierno decidió modificar el calendario de pagos para que los beneficiarios reciban sus prestaciones antes de concurrir a las urnas. Se trata de una política social de enorme alcance, destinada a familias de bajos ingresos, cuya continuidad representa una cuestión fundamental para millones de brasileños. Sin embargo, la proximidad entre la decisión administrativa y la elección presidencial obliga a formular una pregunta que ningún gobierno debería considerar ofensiva: ¿por qué modificar precisamente ahora el calendario de pagos?

La respuesta oficial vincula la medida con la necesidad de brindar protección económica a los sectores vulnerables. Esa explicación merece ser considerada, pero también examinada con rigor. La asistencia social constituye una obligación del Estado y no una concesión personal de quien ocupa circunstancialmente la presidencia. Por eso, cualquier modificación extraordinaria de sus condiciones de pago debe estar respaldada por criterios objetivos, transparentes y verificables.

Uno de los mayores riesgos de las prácticas populistas aparece cuando la frontera entre el Estado, el Gobierno y el dirigente político comienza a desdibujarse. En ese escenario, los programas sociales pueden dejar de percibirse como derechos institucionales y comenzar a asociarse con la figura de quien ejerce el poder. Esa confusión perjudica tanto a la democracia como a los propios beneficiarios, porque introduce una relación de dependencia política donde debería existir una garantía ciudadana.

La discusión sobre Lula y el Bolsa Familia debe ubicarse precisamente en ese terreno. No se trata de cuestionar a quienes necesitan asistencia para alimentar a sus familias ni de desconocer las desigualdades que todavía afectan a Brasil. Se trata de exigir que las decisiones relacionadas con fondos públicos respondan a necesidades sociales comprobables y no queden sometidas a las urgencias del calendario electoral.

El populismo decadente encuentra terreno fértil cuando la necesidad económica se transforma en una oportunidad para construir fidelidades políticas. América Latina conoce demasiado bien las consecuencias de esa lógica: gobiernos que confunden políticas públicas con beneficios partidarios, dirigentes que personalizan la asistencia estatal y ciudadanos que terminan atrapados en discusiones sobre a quién deberían agradecer prestaciones que, en realidad, se financian con recursos de toda la sociedad.

También corresponde reconocer que el debate no comenzó con Lula. En Brasil existieron antecedentes de modificaciones en los calendarios de asistencia social durante campañas electorales de otros gobiernos. Esa realidad no elimina los cuestionamientos actuales; por el contrario, demuestra la necesidad de establecer reglas institucionales capaces de impedir que cualquier administración utilice discrecionalmente los tiempos y mecanismos de distribución de beneficios públicos.

La coincidencia temporal entre el adelanto de pagos y el balotaje no demuestra, por sí sola, que exista una infracción electoral ni permite afirmar como hecho probado que la medida haya sido concebida para modificar el voto de los beneficiarios. Pero la legalidad formal de una decisión tampoco agota la discusión sobre su oportunidad, su transparencia y sus consecuencias políticas. Los gobiernos deben explicar no solamente qué hacen, sino también por qué lo hacen y cuáles son los fundamentos que justifican sus decisiones.

El verdadero desarrollo social consiste en crear condiciones para que las personas puedan progresar mediante el trabajo, la educación, la inversión y las oportunidades económicas. Los programas asistenciales pueden cumplir una función indispensable en ese camino, pero no deberían convertirse en mecanismos permanentes de subordinación política. Una sociedad verdaderamente libre es aquella en la que nadie siente que su subsistencia depende de votar por determinado candidato.

En una elección tan disputada como la brasileña, la responsabilidad institucional de quienes gobiernan adquiere una importancia todavía mayor. El presidente administra recursos que pertenecen a todos los brasileños, incluidos quienes no comparten su proyecto político. Por esa razón, cualquier decisión extraordinaria sobre prestaciones sociales debe poder superar el examen público sin necesidad de recurrir a explicaciones partidarias.

La democracia no se fortalece cuando los ciudadanos confunden al Estado con un partido político. Se fortalece cuando comprenden que sus derechos permanecen intactos, cualquiera sea el resultado de una elección.

Brasil tiene por delante una definición trascendente. La controversia alrededor del Bolsa Familia debería servir para abrir una discusión más profunda sobre los límites del poder, la independencia de las políticas sociales y el respeto por la libertad electoral.

Porque, en definitiva, los recursos del Estado pertenecen a los ciudadanos y no a los gobernantes. La asistencia social es un derecho, no un favor político. Y el voto debe ser siempre una decisión libre, jamás una expresión de gratitud obligada hacia quien administra el dinero público.