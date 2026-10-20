Balón de Oro: la disputa entre Messi y Cristiano Ronaldo por ser el mejor de la historia

La plataforma oficial del Balón de Oro lanzó una votación popular para que los fanáticos elijan cuál fue la mejor temporada individual de la historia del fútbol. La consulta comenzó a principios de octubre y estará disponible hasta el próximo 27 de octubre a las 00:00, hora de París.

La elección propone comparar las campañas de diez leyendas que ganaron la prestigiosa distinción al menos dos veces: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário, Marco van Basten, Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff y Alfredo Di Stéfano.

Cristiano Ronaldo lidera la votación con su temporada de 2008, que reúne el 62% de las preferencias. Ese año, el portugués ganó su primer Balón de Oro tras brillar con el Manchester United, conquistar la Premier League y la Champions League, y terminar como máximo goleador de la liga inglesa con 31 tantos. Además, se consagró campeón del Mundial de Clubes.

En el segundo puesto aparece Lionel Messi con su Balón de Oro de 2012, que concentra el 13% de los votos. En aquella temporada, el rosarino alcanzó una marca histórica al convertir 91 goles en 69 partidos durante el año calendario, un récord que consolidó su lugar entre los mejores futbolistas de todos los tiempos.

La diferencia entre ambos también se explica por la distribución de los votos. Mientras que la campaña de Cristiano Ronaldo en 2008 concentra gran parte del apoyo, las preferencias por Messi se reparten entre las ocho ediciones en las que obtuvo el premio.

El ranking también incluye otras temporadas destacadas de las dos figuras. La de Messi en 2023, cuando ganó el Mundial de Qatar con la Selección Argentina y consiguió títulos con el Paris Saint-Germain, reúne el 9% de los votos. Por su parte, las campañas de Cristiano Ronaldo de 2007 y 2016 obtienen el 7% y el 2%, respectivamente.

Otras temporadas de ambos futbolistas, como las de Messi en 2009, 2011, 2015 y 2019, y las de Cristiano en 2013 y 2014, registran alrededor del 1% de las preferencias cada una. También aparecen las campañas de otras leyendas del fútbol, aunque por el momento ninguna supera ese porcentaje.

La votación busca poner en perspectiva distintas épocas del fútbol y reabrir un debate que divide a los fanáticos desde hace años: ¿quién tuvo la mejor temporada individual de la historia, Lionel Messi o Cristiano Ronaldo?