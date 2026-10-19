Preocupación en el Atlético de Madrid por la lesión del Cuti Romero: qué encuentros se perdería

El buen momento del Atlético de Madrid quedó opacado por una preocupación en el aspecto físico. Después de conseguir su sexta victoria consecutiva, cinco de ellas en el torneo local, el equipo dirigido por Diego Simeone encendió las alarmas por la situación de Cristian “Cuti” Romero.

El defensor argentino tuvo que abandonar el campo de juego por unas molestias y no pudo entrenarse con normalidad durante la práctica del domingo. Los estudios médicos posteriores determinaron que sufrió una lesión que lo mantendrá alejado de las canchas durante los próximos días.

La lesión del Cuti Romero y los partidos que se perdería

Los estudios realizados al defensor de la Selección Argentina detectaron una lesión de bajo grado en el aductor, que demandaría entre diez y doce días de recuperación.

De esta manera, Romero quedaría descartado para el encuentro de la tercera fecha de la Champions League frente al Stuttgart y para el siguiente compromiso por el torneo local ante el Deportivo La Coruña.

Su evolución también es seguida de cerca por el cuerpo técnico de Lionel Scaloni, ya que la Selección Argentina tiene previstos dos amistosos durante la fecha FIFA de noviembre: ante Uruguay, en La Bombonera, y frente a Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes.

Por el momento, se espera que el defensor cumpla con los plazos de recuperación establecidos y pueda volver a la actividad sin complicaciones.

Cómo llega el Atlético de Madrid al compromiso europeo

Durante el entrenamiento del domingo, el cuerpo técnico del conjunto rojiblanco dividió las tareas entre los futbolistas que tuvieron participación ante el Espanyol y aquellos que no sumaron minutos, con el objetivo de evaluar el estado físico del plantel antes del viaje a Alemania.

Entre las noticias positivas, Johnny Cardoso logró recuperarse de un cuadro de gastroenteritis aguda que lo había dejado afuera del último partido de Liga. El mediocampista realizó trabajos en el gimnasio y podría integrar la convocatoria para el compromiso continental.

En cambio, el capitán Koke Resurrección continúa con su recuperación por una lesión muscular y tampoco estaría disponible para el encuentro de la Champions League.

El Atlético de Madrid buscará una victoria ante el Stuttgart para mejorar su posición en la tabla de la Champions League. Hasta el momento, el equipo suma tres puntos de los seis disputados.

Antes del partido, el plantel completará su preparación en territorio alemán con un entrenamiento vespertino en el estadio donde se jugará el encuentro. Simeone deberá definir el equipo para afrontar el desafío europeo con la incertidumbre que genera la baja de Romero, una pieza importante en la defensa.