Cinco hábitos para comenzar el día con energía y mantenerla estable

Cinco alimentos para empezar el día con energía y mayor saciedad

La elección del desayuno puede influir en la energía, el apetito y la concentración durante las primeras horas del día. Combinar proteínas, fibra, carbohidratos de absorción gradual y líquidos ayuda a prolongar la saciedad y a evitar depender de productos con grandes cantidades de azúcares añadidos.

No existe un alimento capaz de garantizar energía constante por sí solo. También influyen la calidad del descanso, la actividad física y los hábitos de alimentación a lo largo de toda la jornada. Sin embargo, incorporar determinadas opciones puede contribuir a un desayuno más completo.

Un estudio publicado en el Journal of Dairy Science, realizado con 30 mujeres de entre 18 y 30 años con sobrepeso u obesidad, encontró que un desayuno lácteo rico en proteínas aumentó la sensación de saciedad durante las tres horas posteriores. También se observó una mejora en una prueba de concentración frente a no desayunar, aunque no hubo una reducción de la ingesta energética total del día. Los resultados corresponden a ese grupo específico y no necesariamente se aplican a todas las personas.

1. Los huevos aportan proteínas de alta calidad

Los huevos contienen proteínas de alto valor biológico, con aminoácidos esenciales que el organismo necesita incorporar a través de la alimentación. Por eso, pueden ser una buena alternativa para la primera comida del día y ayudar a prolongar la sensación de saciedad.

Dos huevos aportan aproximadamente 141 kilocalorías, según los datos citados por SportLife. También contienen grasas, vitaminas y minerales que contribuyen a su valor nutricional.

La forma de preparación influye en la composición final del plato. Hervidos, revueltos con poco aceite o en una tortilla con vegetales son opciones prácticas para incorporarlos a un desayuno variado, sin sumar cantidades excesivas de grasas o sodio.

2. El yogur combina proteínas y calcio

El yogur natural aporta proteínas y calcio, además de cultivos vivos en aquellos productos que los contienen. Puede utilizarse como base para un desayuno rápido y combinarse con frutas, avena o semillas.

Un yogur natural de 125 gramos contiene, en promedio, 69 calorías, 4 gramos de proteína y 137 miligramos de calcio, de acuerdo con los datos difundidos por SportLife. Estas cifras pueden variar según la marca, el tipo de leche y el proceso de elaboración.

Las versiones naturales sin azúcares añadidos permiten controlar mejor la cantidad de azúcar incorporada. También es importante considerar la tolerancia individual a la lactosa, ya que no todas las personas digieren los lácteos de la misma manera.

La investigación publicada en el Journal of Dairy Science respalda la importancia de considerar el contenido proteico del desayuno para favorecer la saciedad. Sin embargo, no significa que cualquier yogur produzca los mismos efectos.

3. La fruta aporta fibra, agua y vitaminas

La fruta entera ofrece agua, fibra, vitaminas y carbohidratos que el organismo utiliza como fuente de energía. Consumirla entera, en lugar de en jugo, permite conservar la pulpa y una mayor proporción de la fibra.

El índice glucémico, que mide cómo un alimento con carbohidratos modifica la glucosa en sangre, varía según la fruta. También influyen el tamaño de la porción, el grado de maduración y los alimentos que se consumen junto con ella.

Por eso, no es necesario evitar determinadas frutas únicamente por su índice glucémico. Lo importante es considerar la alimentación en su conjunto y las necesidades de cada persona.

Una forma sencilla de armar un desayuno más completo es combinar una fruta con yogur natural, avena o huevos. Así se incorporan distintos nutrientes y se puede favorecer una sensación de saciedad más duradera.

4. El café puede mejorar el estado de alerta

El café contiene cafeína, una sustancia que actúa sobre el sistema nervioso central y puede aumentar temporalmente el estado de alerta y disminuir la sensación de cansancio. Uno de sus mecanismos consiste en bloquear parcialmente la acción de la adenosina, una molécula relacionada con la somnolencia.

Además, aporta polifenoles, compuestos presentes de manera natural en distintos alimentos de origen vegetal.

Sin embargo, sus efectos dependen de la cantidad consumida, la sensibilidad individual y los hábitos de cada persona. Un consumo excesivo puede provocar nerviosismo, palpitaciones, molestias digestivas y dificultades para dormir.

También conviene prestar atención al horario: consumir cafeína cerca del momento de acostarse puede perjudicar el descanso. El café puede formar parte de una rutina matutina, pero no reemplaza las horas de sueño necesarias ni una alimentación equilibrada.

5. La avena aporta fibra y carbohidratos

La avena es una fuente de carbohidratos, fibra y minerales, entre ellos magnesio, fósforo, hierro y manganeso. Incorporarla al desayuno puede contribuir a prolongar la saciedad y aportar energía para las actividades de la mañana.

Uno de sus componentes más estudiados son los beta-glucanos, un tipo de fibra soluble asociado con beneficios para el control del colesterol y la respuesta glucémica. El efecto depende de la cantidad consumida y del patrón alimentario general.

Una alternativa sencilla consiste en preparar avena con leche o una bebida vegetal sin azúcares añadidos, y agregar yogur natural y fruta. Esta combinación permite reunir fibra, proteínas y carbohidratos en una misma comida.

Al elegir productos de avena, conviene revisar las etiquetas, ya que algunas versiones saborizadas o instantáneas contienen cantidades elevadas de azúcar añadido.

Cómo combinar estos alimentos para un desayuno equilibrado

No hace falta consumir los cinco alimentos en una misma comida. La clave es elegir combinaciones que se adapten a las preferencias, los horarios y las necesidades nutricionales de cada persona.

Yogur natural, avena y fruta: una alternativa que reúne proteínas, fibra y carbohidratos.

Huevos con pan integral y fruta: una combinación de proteínas, carbohidratos y fibra.

Avena con leche, yogur y semillas: una opción que aporta fibra, proteínas y grasas.

Café acompañado de un desayuno completo: puede ayudar a mejorar el estado de alerta sin depender exclusivamente de la cafeína.

En definitiva, un desayuno variado y suficiente puede ayudar a mantener la saciedad y acompañar el rendimiento durante la mañana. Para favorecer una energía más estable, conviene priorizar alimentos poco procesados, moderar los azúcares añadidos y mantener hábitos de descanso adecuados.