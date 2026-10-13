En qué consiste la cirugía de nódulo pulmonar a la que se someterá el papa León XIV

El papa León XIV será operado este martes por un pequeño nódulo pulmonar que fue detectado durante controles médicos recientes. La noticia fue confirmada por el Vaticano luego de que el propio Pontífice anunciara la intervención al finalizar el rezo del Ángelus del domingo.

Según la información difundida, el nódulo tendría tres milímetros de diámetro y los médicos recomendaron extirparlo. El portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, indicó que la operación se realizará a media mañana y que la hospitalización posterior podría extenderse durante aproximadamente siete días.

Por el momento, no se brindaron detalles sobre la técnica quirúrgica que se utilizará ni sobre la ubicación exacta de la lesión.

Qué es un nódulo pulmonar

La detección del nódulo generó consultas sobre las características de esta afección y los procedimientos médicos que pueden indicarse. Según explicó la doctora Gabriela Tabaj (M.N. 107.176), médica neumonóloga del Hospital Cetrángolo de Vicente López, los nódulos pulmonares son lesiones redondeadas que se observan mediante una radiografía o una tomografía de tórax.

La especialista precisó: “Se define como nódulo pulmonar solitario a una opacidad focal (bien o mal definida) de hasta 3 cm de diámetro, rodeada de pulmón sano”.

La presencia de un nódulo no significa necesariamente que exista una enfermedad grave. Para determinar su posible origen, los profesionales evalúan sus características y los antecedentes médicos de cada paciente.

La importancia de la tomografía computada

La tomografía computada es una herramienta fundamental para detectar nódulos pulmonares, ya que ofrece imágenes más precisas que una radiografía convencional de tórax.

“La tomografía computada tiene una gran ventaja para la detección de los nódulos por sobre la radiografía de tórax, sobre todo con los nuevos equipos que permiten la adquisición de una excelente imagen con menor radiación”, explicó Tabaj.

La especialista también señaló que los avances tecnológicos permiten identificar lesiones cada vez más pequeñas.

“Claramente, a medida que ha aumentado la resolución de los escáneres de los tomógrafos, se van detectando nódulos cada vez más pequeños, que suelen ser hallazgos incidentales”, indicó.

Esto significa que, en muchos casos, los nódulos se descubren durante estudios solicitados por otros motivos o en controles de rutina, especialmente en personas con mayor riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, como fumadores y exfumadores.

Ante el hallazgo, resulta fundamental analizar los antecedentes y la historia clínica del paciente. “Si se identifica un nódulo pulmonar, es muy importante evaluar todos los antecedentes e historial médico, contextualizando dicho hallazgo, ya que la tomografía puede brindar elementos que se asocian a causas benignas y, en otros casos, alertar ante la suspicacia de un cáncer de pulmón”, sostuvo la neumonóloga.

Cuando existen indicios de una posible lesión neoplásica, es decir, un crecimiento anormal de tejido que podría ser canceroso, los médicos pueden solicitar estudios complementarios para determinar su naturaleza.

Además, los nódulos pulmonares solitarios pueden no provocar síntomas y detectarse de manera incidental durante una evaluación médica.

Cuáles son los síntomas de un nódulo pulmonar

De acuerdo con Mayo Clinic, la mayoría de los nódulos pulmonares no causa síntomas y suele descubrirse durante estudios por imágenes realizados por otros motivos.

Cuando aparecen manifestaciones clínicas, pueden incluir:

Tos persistente.

Tos con sangre.

Falta de aire.

Sibilancias, es decir, silbidos al respirar.

Infecciones respiratorias.

La presencia de estos síntomas no implica necesariamente que exista un nódulo maligno, ya que también pueden relacionarse con distintas afecciones respiratorias.

Qué factores pueden aumentar el riesgo de malignidad

Aunque muchos nódulos pulmonares son benignos, existen factores que pueden elevar la probabilidad de que una lesión sea maligna. Entre ellos se encuentran:

La edad: el riesgo aumenta especialmente después de los 50 años.

El tabaquismo: fumar constituye un factor de riesgo importante para el cáncer de pulmón.

Los antecedentes familiares: tener familiares con cáncer de pulmón puede influir en la evaluación médica.

Los síntomas asociados: determinadas manifestaciones respiratorias pueden requerir estudios adicionales.

El tamaño del nódulo: sus dimensiones son uno de los elementos que se consideran al evaluar el riesgo.

El crecimiento: los cambios en el tamaño de la lesión a lo largo del tiempo pueden aportar información relevante.

La forma y las características de la lesión: su aspecto en los estudios por imágenes ayuda a orientar el diagnóstico.

La evaluación de estos factores permite a los profesionales determinar si es necesario realizar controles periódicos, solicitar estudios complementarios o indicar una intervención.

En el caso del papa León XIV, el Vaticano informó que los médicos recomendaron extirpar el pequeño nódulo detectado. Sin embargo, no se difundieron detalles que permitan establecer su naturaleza ni confirmar un diagnóstico específico.