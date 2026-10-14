Cristina Kirchner, entre la Justicia y la carrera por 2027

Por RICARDO ZIMERMAN

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La política argentina tiene una capacidad singular para mantener abiertas discusiones que, en apariencia, deberían estar resueltas por los hechos. Cristina Kirchner, condenada a seis años de prisión e inhabilitada de manera perpetua para ejercer cargos públicos, vuelve a instalarse en el centro de una hipótesis que atraviesa los tribunales, los organismos internacionales y las conversaciones del peronismo: la posibilidad de una candidatura presidencial en 2027. No se trata solamente de determinar si podrá competir. También está en juego quién conducirá a la principal fuerza opositora y qué lugar ocupará la ex mandataria en la reconstrucción de ese espacio.

La estrategia que impulsa su entorno descansa sobre tres terrenos diferentes, aunque estrechamente relacionados. En Ginebra, la defensa pretende obtener una medida provisional del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que suspenda los efectos de la inhabilitación mientras se examina su denuncia. En Argentina, la Corte Suprema mantiene una posición que representa un obstáculo considerable para esa pretensión. Dentro del peronismo, mientras tanto, se discuten fórmulas electorales que permitan conservar la centralidad de Cristina Kirchner aun cuando su participación directa termine bloqueada por la Justicia.

La presentación internacional expresa una apuesta jurídica, pero también una necesidad política. El calendario electoral no espera a que concluyan los procedimientos judiciales. Una resolución que llegara después de las elecciones de 2027 tendría una significación muy distinta de una decisión que permitiera discutir su candidatura antes de la oficialización de las fórmulas. Por eso, la defensa busca que el planteo sobre los derechos políticos encuentre una respuesta en un plazo compatible con las urgencias de la política argentina.

Sin embargo, una eventual intervención favorable del Comité no resolvería automáticamente el problema. Los pronunciamientos de ese organismo se dirigen al Estado argentino y su aplicación abre una discusión sobre las obligaciones internacionales y los mecanismos jurídicos nacionales. En la Corte Suprema predomina la interpretación de que una decisión de esa naturaleza no tiene capacidad para modificar por sí misma una condena firme. La diferencia entre el reconocimiento internacional de un derecho y la posibilidad de hacerlo efectivo dentro del sistema judicial argentino constituye, precisamente, uno de los puntos más delicados de la estrategia.

La defensa pretende cuestionar aspectos del juicio por Vialidad y ha incorporado documentación económica para discutir la interpretación sobre el direccionamiento de fondos públicos hacia empresas vinculadas con Lázaro Báez. El informe presentado analiza desembolsos de una partida presupuestaria específica y sostiene que las compañías del Grupo Austral habrían recibido una proporción reducida del universo examinado. Pero el alcance de ese trabajo tiene límites: no comprende todos los mecanismos de financiamiento ni la totalidad de las pruebas consideradas en la condena. Convertir ese argumento en una revisión judicial efectiva exigirá algo más que exhibir cifras que alimenten una controversia.

A esa dificultad se suma el debate sobre el agotamiento de los recursos internos y la discusión acerca de si la sanción de inhabilitación fue cuestionada de manera específica ante las instancias nacionales. Son cuestiones que podrían resultar determinantes para el recorrido internacional del reclamo. El antecedente de Luiz Inácio Lula da Silva demuestra, además, que una intervención de Naciones Unidas no garantiza por sí sola que un dirigente pueda participar de una elección. La política puede encontrar en el derecho internacional una instancia de discusión, pero no necesariamente una solución inmediata.

Mientras tanto, el kirchnerismo enfrenta un dilema que trasciende la situación personal de su principal referente. La insistencia en una candidatura de Cristina Kirchner permite conservar una identidad política reconocible y ordenar a una parte de la militancia alrededor de un liderazgo que todavía considera indispensable. Sin embargo, esa misma estrategia puede convertirse en una limitación si toda la construcción electoral queda subordinada a una habilitación que depende de decisiones ajenas a la conducción partidaria.

Las alternativas que circulan dentro del peronismo revelan esa tensión. Sergio Uñac, Gerardo Zamora y Sergio Massa aparecen como posibles acompañantes de una fórmula encabezada por la ex presidenta. Sus trayectorias representan perfiles diferentes y podrían contribuir a ampliar una coalición que necesita superar sus fronteras internas. No obstante, la idea de inscribir a Cristina Kirchner aun cuando su candidatura pudiera ser rechazada, para luego intentar que su compañero de fórmula ocupe el primer lugar, plantea una dificultad jurídica sustancial. La normativa contempla determinados supuestos de reemplazo, pero no puede darse por sentado que una candidatura impedida desde el comienzo reciba el mismo tratamiento que otra ya oficializada.

El debate por las PASO agrega otra variable. Una modificación del sistema de primarias alteraría el procedimiento para seleccionar candidaturas y podría fortalecer las negociaciones entre las distintas corrientes partidarias. En ese escenario, la disputa no sería únicamente entre el peronismo y Javier Milei, sino también entre quienes pretenden preservar la conducción de Cristina Kirchner y quienes buscan construir una alternativa con mayor autonomía respecto de su liderazgo.

Axel Kicillof representa una de esas incógnitas. El gobernador bonaerense conserva un proyecto nacional propio y mantiene diferencias con La Cámpora y con el entorno de la ex presidenta. Su decisión de concentrarse en la acumulación política durante el presente año apunta a fortalecer su posición antes de definir una candidatura. La convivencia entre ambos proyectos será uno de los desafíos centrales del peronismo: compartir una identidad partidaria no significa necesariamente coincidir sobre quién debe conducirla.

La paradoja es que Cristina Kirchner puede conservar una influencia decisiva incluso si no consigue competir. Su nombre ordena adhesiones, provoca resistencias y condiciona las decisiones de otros dirigentes. Pero esa centralidad también obliga al peronismo a preguntarse si dispone de una estrategia capaz de sobrevivir a una resolución judicial adversa.

La carrera hacia 2027 se desarrolla, así, en tres escenarios con reglas diferentes. Naciones Unidas examinará el planteo dentro de sus competencias; la Justicia argentina deberá resolver las controversias que correspondan a su jurisdicción, y el peronismo tendrá que definir cómo transformar su disputa interna en una propuesta electoral. Ninguno de esos caminos garantiza el resultado que espera el kirchnerismo.

La cuestión de fondo ya no consiste solamente en saber si Cristina Kirchner podrá aparecer en una boleta presidencial. También consiste en determinar si el peronismo puede construir una alternativa competitiva sin depender enteramente de esa posibilidad. La respuesta judicial todavía está pendiente, pero la discusión sobre el liderazgo opositor ya comenzó. Y, a medida que se acerque 2027, el tiempo político podría terminar siendo tan determinante como los argumentos jurídicos.