Estanislao López fue declarado Héroe Nacional: Santa Fe destacó el reconocimiento histórico al Patriarca del Federalismo

La reciente sanción y promulgación de la Ley Nº 27.827, que declara formalmente Héroe Nacional al Brigadier General Estanislao López, fue el eje de un encuentro realizado este miércoles en el Centro de Ex Combatientes de Malvinas de Santa Fe. La convocatoria permitió repasar el recorrido legislativo de la iniciativa y destacar la importancia del reconocimiento para la historia de la provincia y del país.

La norma fue promulgada el 9 de octubre de 2026 y representa un nuevo reconocimiento institucional a la figura de López, considerado uno de los principales referentes de la organización federal argentina.

Durante la actividad, las autoridades presentes subrayaron el valor histórico y político de la declaración, así como su aporte a la difusión de los principios federales y democráticos que marcaron la construcción nacional.

El recorrido de una iniciativa que atravesó el Congreso

El proyecto tuvo su origen en 2024, cuando el entonces diputado nacional Roberto Mirabella presentó la iniciativa en la Cámara de Diputados. La propuesta obtuvo una primera media sanción en ese recinto y posteriormente continuó su recorrido legislativo en el Senado.

En la Cámara Alta, la senadora nacional Carolina Losada impulsó el tratamiento y profundizó los fundamentos históricos que respaldan la distinción otorgada al brigadier, reconocido como el “Patriarca del Federalismo Argentino”.

La sanción y posterior promulgación de la ley permitieron completar el proceso institucional y formalizar el homenaje a una figura central de la historia santafesina.

El encuentro buscó acercar a la ciudadanía los detalles de ese recorrido y poner en valor el consenso político que hizo posible concretar el reconocimiento.

Estanislao López, una figura clave del federalismo

La declaración como Héroe Nacional destaca la trayectoria de Estanislao López y su papel en las disputas políticas que definieron la organización institucional de la Argentina.

Su figura permanece estrechamente vinculada con la defensa de la autonomía provincial y la construcción de un modelo federal, principios que continúan formando parte de la identidad política e histórica de Santa Fe.

En ese sentido, durante la conferencia se remarcó que el reconocimiento no constituye solamente un homenaje al pasado, sino también una oportunidad para recuperar referencias históricas que permitan reflexionar sobre el presente y el futuro del país.

“Buscar respuestas en el ayer es ir directamente a López”

Víctor Hadad, coordinador de Gabinete de la Municipalidad de Santa Fe, destacó la relevancia institucional de la medida y su significado para la ciudad.

“Para la Municipalidad de Santa Fe se trata del acto administrativo, jurídico, legislativo más importante, probablemente, que haya sucedido alguna vez”, expresó.

El funcionario también vinculó el reconocimiento con la necesidad de encontrar referencias históricas para afrontar los desafíos actuales. “A nosotros nos preocupa mucho el presente y el futuro, por eso buscamos permanentemente respuestas en el ayer. Y buscar respuestas en el ayer es ir directamente a López”, sostuvo.

La actividad concluyó con un mensaje centrado en la importancia de mantener viva la memoria histórica y reconocer el aporte de quienes tuvieron un papel determinante en la construcción de la Argentina federal.