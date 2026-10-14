El peronismo llegará dividido al Día de la Lealtad con actos separados entre Kicillof y el kirchnerismo

Kicillof organizará una convocatoria propia en La Matanza mediante el Movimiento Derecho al Futuro.

El kirchnerismo prepara un acto en San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria.

Fernando Espinoza participará de la actividad bonaerense y mantiene aspiraciones para competir por la gobernación en 2027.

Máximo Kirchner viajará a Chaco para compartir la jornada con Jorge Capitanich.

Los cruces entre Carlos Bianco y Martín Doñate profundizaron las diferencias en torno a la situación judicial de Cristina Kirchner.

El Frente Renovador y el espacio de Juan Grabois todavía definen su participación, mientras Guillermo Moreno acompañará actos de otros sectores.

El próximo 17 de octubre encontrará al peronismo con convocatorias diferenciadas y sin una actividad unificada para conmemorar el Día de la Lealtad. Mientras el gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezará un acto en La Matanza a través de su espacio Movimiento Derecho al Futuro, el kirchnerismo prepara una convocatoria en el domicilio de Cristina Kirchner, en el barrio porteño de Constitución. En paralelo, otros sectores del justicialismo todavía definen cómo participarán de una fecha central para la identidad del movimiento.

La organización de las actividades vuelve a exponer las diferencias internas que atraviesan al partido. Desde el entorno kirchnerista confirmaron que habrá una convocatoria en San José 1111, donde la ex presidenta cumple prisión domiciliaria tras haber sido condenada a seis años de prisión en la causa Vialidad. Aunque todavía se encuentran definiendo los detalles, el espacio ya anticipó que realizará un acto en ese lugar.

Por su parte, el Movimiento Derecho al Futuro, la agrupación que responde a Kicillof dentro del Partido Justicialista, prepara una actividad propia en La Matanza. La conmemoración recuerda la movilización del 17 de octubre de 1945, considerada el acontecimiento fundacional del Día de la Lealtad peronista.

La separación de las convocatorias tiene un antecedente reciente. En 2025, durante el 80º aniversario de aquella movilización, el kicillofismo y el kirchnerismo también realizaron actos por separado, aunque hubo señales de acercamiento entre ambos sectores. En esa oportunidad, Kicillof participó de la movilización hacia el departamento de Cristina Kirchner, en un contexto electoral en el que los gestos de unidad buscaban mostrar cohesión política.

Uno de los protagonistas de la actividad bonaerense será Fernando Espinoza, intendente de La Matanza y aliado político del gobernador. Su participación adquiere relevancia por su doble papel como jefe comunal y dirigente con aspiraciones de competir por la gobernación en 2027. La semana pasada, además, fue reelegido presidente de la Federación Argentina de Municipios, una posición que refuerza su presencia en el entramado político de los intendentes.

La agenda de Máximo Kirchner también tendrá un destino diferente al de las dos principales convocatorias. El diputado nacional viajará a Chaco para compartir la jornada con el senador nacional y ex gobernador Jorge Capitanich. El dirigente chaqueño había recibido a Kicillof en Resistencia el 19 de agosto, un antecedente que conecta a ambos espacios, aunque la decisión de Máximo de trasladarse a esa provincia lo ubicará fuera de la concentración prevista en Constitución.

Las diferencias entre el gobernador bonaerense y La Cámpora también quedaron expuestas en los últimos días a raíz de una discusión sobre el alcance de los planteos internacionales vinculados con la condena de Cristina Kirchner. Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense y hombre de confianza de Kicillof, afirmó que un eventual dictamen favorable del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas sobre el recurso de la ex presidenta sería “no vinculante” para la Justicia argentina.

La declaración generó una respuesta pública de Martín Doñate, dirigente de La Cámpora, quien publicó un mensaje en la red social X el 9 de octubre. En su escrito cuestionó las afirmaciones de Bianco y le reclamó aclaraciones sobre su interpretación del planteo internacional. El intercambio sumó un nuevo episodio a las diferencias que atraviesan al peronismo.

Mientras los principales sectores avanzan con sus propias agendas, el Frente Renovador de Sergio Massa todavía evalúa qué actividad desarrollará el 17 de octubre. El espacio de Juan Grabois, en tanto, analiza si se sumará a la conmemoración o concentrará sus esfuerzos en la presentación de un libro de políticas públicas prevista para el 24 de octubre.

Guillermo Moreno, por su parte, no organizará un acto propio. Desde su partido, Principios y Valores, anticiparon que acompañarán las actividades impulsadas por otros sectores. De esta manera, la conmemoración se encamina a reflejar la diversidad de estrategias y alianzas que conviven dentro del peronismo, en una fecha que históricamente funciona como símbolo de pertenencia y unidad.