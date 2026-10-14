Kicillof amplía su armado nacional con dirigentes peronistas de Mendoza y Córdoba rumbo a 2027

Axel Kicillof busca ampliar el Movimiento Derecho al Futuro más allá de la provincia de Buenos Aires.

Martín Aveiro y Edgar Bruno aportan representación política desde Mendoza y Córdoba.

El MDF fue presentado en Buenos Aires en febrero de 2025 y lanzó su armado nacional en septiembre.

Aveiro destacó la apertura de casas del movimiento junto a organizaciones gremiales y sociales mendocinas.

Los intendentes respaldaron el liderazgo de Kicillof y reclamaron una alternativa del campo nacional y popular.

La expansión territorial del espacio se vincula con la proyección nacional del gobernador hacia 2027.

Axel Kicillof busca extender su construcción política más allá de la provincia de Buenos Aires mediante la incorporación de referentes peronistas del interior, con el objetivo de consolidar una estructura nacional que funcione como alternativa al gobierno de Javier Milei. En ese proceso, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) suma dirigentes con responsabilidades institucionales en distintas provincias y refuerza su apuesta por una organización de perfil federal.

Entre las incorporaciones que acompañan esta estrategia se encuentran Martín Aveiro, diputado nacional por Mendoza e integrante del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, y Edgar Bruno, intendente de Canals, en Córdoba. Ambos aportan experiencias políticas diferentes: Aveiro cuenta con antecedentes de gestión municipal en Tunuyán y actualmente desarrolla su actividad en el Congreso, mientras que Bruno participa desde la administración local.

La expansión hacia esas provincias forma parte del intento de Kicillof de construir una referencia política con alcance nacional. La iniciativa busca superar los límites territoriales del principal distrito electoral del país y reunir a dirigentes peronistas que coinciden en la necesidad de impulsar un cambio de modelo económico y político.

El MDF comenzó su recorrido público en la provincia de Buenos Aires, donde Kicillof lo presentó el 22 de febrero de 2025. El siguiente paso fue su lanzamiento nacional, realizado el 19 de septiembre en Avellaneda, en el sur del conurbano bonaerense. Desde entonces, el espacio plantea avanzar dentro del peronismo con una impronta federal y consolidar una alternativa frente a la gestión libertaria, en un horizonte atravesado por la posibilidad de una candidatura presidencial del gobernador en 2027.

La construcción territorial en Mendoza

Aveiro explicó que el trabajo en Mendoza apunta a establecer vínculos con dirigentes y organizaciones que promueven una transformación del modelo vigente. En ese sentido, señaló que el objetivo es “seguir generando vínculos territoriales” para ampliar la presencia del espacio en la provincia.

Como parte de esa tarea, indicó que ya se inauguraron casas del MDF con participación de sectores gremiales, movimientos sociales, asociaciones civiles y partidos políticos. La estrategia procura establecer una base de organización que permita articular distintos sectores y sostener el crecimiento del espacio fuera de Buenos Aires.

Al recordar la presentación nacional, el diputado destacó la participación de representantes de diferentes puntos del país y la orientación federal que Kicillof pretende imprimirle a la construcción. Según relató, el gobernador sostuvo que el armado “va a partir desde cada rincón de la Argentina”, en contraposición a una organización concentrada exclusivamente en la Ciudad de Buenos Aires.

La definición apunta a presentar al MDF como un espacio capaz de integrar experiencias políticas y sociales diversas, con presencia territorial y vínculos con sectores que mantienen una tradición de participación dentro del peronismo.

El respaldo de los intendentes y la proyección presidencial

En un plenario del movimiento, intendentes expresaron su respaldo a Kicillof y plantearon la necesidad de construir una “alternativa del campo nacional y popular”. Aveiro fue explícito al definir el liderazgo del gobernador y afirmó que “la única persona que puede llevar adelante este proceso” es Kicillof.

Bruno, por su parte, confirmó su participación en la agrupación y la describió como un “espacio amplio y federal”. El intendente de Canals consideró que el mandatario bonaerense es el dirigente “mejor capacitado” para reunir a argentinos que, según su interpretación, quedaron excluidos por el modelo económico actual.

En su posicionamiento, Bruno reivindicó la justicia social, el trabajo, la producción, la educación y la salud pública como ejes centrales de la propuesta política. También destacó la expropiación de YPF durante la etapa en que Kicillof se desempeñó como ministro de Economía, una decisión que consideró clave para el desarrollo energético argentino.

Con referentes en Mendoza y Córdoba, el MDF busca ampliar su red de dirigentes, fortalecer su presencia en el interior y darle sustento territorial a la proyección nacional de Kicillof. La construcción se desarrolla dentro del peronismo y tiene como horizonte la conformación de una alternativa política al oficialismo de cara a las elecciones presidenciales de 2027.