Villarruel desmintió versiones sobre Milei y rechazó ser utilizada como intermediaria

Victoria Villarruel negó haber difundido en Europa versiones sobre una eventual salida anticipada de Javier Milei.

La vicepresidenta cuestionó una columna de Pola Oloixarac que le atribuyó comentarios sobre la situación del Presidente.

Villarruel rechazó ser utilizada como intermediaria para transmitir críticas contra el jefe de Estado.

La versión publicada también mencionaba una supuesta intervención del embajador argentino en Francia, Ian Sielecki.

La vicepresidenta afirmó que no comparte algunas expresiones de Milei contra sus críticos, pero también negó los hechos que se le atribuyeron.

El episodio volvió a exponer las diferencias entre Villarruel y el entorno presidencial, aunque ella centró su respuesta en desmentir las versiones.

La vicepresidenta Victoria Villarruel salió al cruce de las versiones que le atribuyeron haber difundido en Europa comentarios sobre una supuesta inestabilidad del presidente Javier Milei y una eventual salida anticipada del poder. A través de sus redes sociales, negó los hechos mencionados en una publicación de la escritora Pola Oloixarac y cuestionó que se la involucrara en relatos que calificó como fantasiosos.

El descargo de Villarruel se produjo luego de que circulara una reconstrucción según la cual habría mantenido conversaciones informales con integrantes de círculos políticos europeos para transmitirles que Milei atravesaba una situación que podría derivar en su salida del Gobierno. En ese escenario, se le atribuyó una frase en la que supuestamente habría buscado transmitir tranquilidad ante una eventual sucesión presidencial: “Quédense tranquilos que me quedo yo a la cabeza, Vicky”.

La vicepresidenta rechazó esa versión y reclamó que quienes tengan cuestionamientos hacia el jefe de Estado se los planteen directamente, sin utilizarla como intermediaria. “Si tienen alguna crítica para hacerle al presidente tengan lo que hace falta como lo tuve yo para decírselo en la cara, pero no me usen a mí de intermediaria ni me metan en relatos fantasiosos”, expresó en su mensaje.

La controversia se originó en una columna firmada por Oloixarac, en la que se describían presuntos comentarios atribuidos a Villarruel durante una supuesta gira diplomática informal por Europa. De acuerdo con ese relato, la titular del Senado habría deslizado ante interlocutores políticos que el Presidente podría dejar el cargo en un plazo cercano. Sin embargo, Villarruel negó haber realizado esas declaraciones y cuestionó la veracidad de la reconstrucción.

La publicación también mencionaba al embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, a quien le atribuía haber intervenido para contener las posibles repercusiones diplomáticas y transmitir al presidente francés, Emmanuel Macron, garantías sobre la continuidad y estabilidad del Gobierno argentino.

En ese contexto, el vínculo entre Milei y Macron tuvo una expresión pública durante la Argentina Week, que comenzó el martes 29 de septiembre. Allí, ambos mandatarios se mostraron cercanos y el Presidente argentino se refirió a su par francés como “amigo”. La semana de actividades y negociaciones concluyó con anuncios de nuevas inversiones en el país, según el texto que dio origen a la controversia.

Villarruel también aprovechó su respuesta para marcar diferencias con el estilo discursivo del Presidente. En el mismo mensaje, señaló que no comparte las expresiones con las que Milei se refiere a sus críticos, aunque aclaró que esa posición tampoco la lleva a aceptar versiones que considera falsas sobre su persona.

“Cuando el presidente los trata de mierda humana yo no comparto nada de eso, sin embargo tampoco comparto que @poliamida inventes lo que nunca ocurrió”, sostuvo la vicepresidenta, en una referencia directa a la autora de la columna. De esa manera, buscó distinguir su desacuerdo con determinadas formas del mandatario de su rechazo a las afirmaciones que le fueron atribuidas.

El episodio vuelve a poner en primer plano la relación política entre Milei y Villarruel, que comparten la fórmula presidencial, aunque la vicepresidenta reivindicó en su mensaje su decisión de expresar personalmente sus diferencias con el jefe de Estado. En esta oportunidad, su respuesta se concentró en desmentir los supuestos comentarios en Europa y cuestionar que se la presentara como protagonista de una maniobra contra el Gobierno.

La discusión quedó planteada, por ahora, entre la versión publicada y la negativa explícita de Villarruel. La vicepresidenta rechazó haber anticipado una eventual salida de Milei y pidió que cualquier crítica al Presidente se formule de manera directa, sin atribuirle intervenciones que ella niega haber realizado.