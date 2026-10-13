Mónica Frade pidió sesionar el 15 de octubre para rechazar el DNU 70 y debatir la emergencia social

Mónica Frade reclamó una sesión de Diputados para el 15 de octubre con una agenda social y legislativa.

La diputada pidió rechazar el DNU 70/23 por las reformas que introduce en más de 300 leyes.

Frade reconoció que la oposición difícilmente reúna el quórum y los votos necesarios.

La convocatoria coincidirá con la quinta Marcha Federal Universitaria contra los recortes presupuestarios.

La legisladora advirtió que el Presupuesto prevé una reducción adicional del 30% para las universidades públicas.

También alertó sobre el aumento de la mora y el endeudamiento y reclamó debatir la Emergencia en Discapacidad.

La diputada nacional por la provincia de Buenos Aires e integrante de la Coalición Cívica, Mónica Frade, reclamó que la Cámara de Diputados sesione el jueves 15 de octubre para tratar una agenda que incluye el rechazo al DNU 70/23, la Emergencia en Discapacidad y la preocupación por el aumento de la mora y el endeudamiento. Aunque reconoció que la oposición difícilmente consiga el quórum y los votos necesarios, sostuvo que el debate debe realizarse para dejar en evidencia las posiciones de cada sector político.

Frade cuestionó el alcance del decreto firmado por el Gobierno y consideró que sus disposiciones exceden las atribuciones de una medida de necesidad y urgencia. Según planteó, el DNU modificó normas centrales de los códigos Civil y Comercial, Aduanero y de Defensa de la Competencia, entre otras regulaciones. A su entender, no existían razones de urgencia que justificaran una transformación de esa magnitud, que describió como una modificación de más de 300 leyes.

La legisladora reconoció que la oposición no cuenta, por el momento, con los 129 diputados necesarios para abrir la sesión ni con una mayoría asegurada para rechazar el decreto. Sin embargo, consideró que la falta de números no debe convertirse en un motivo para postergar el tratamiento. En ese sentido, sostuvo que la convocatoria permitirá identificar qué representantes respaldan la medida y cuáles están dispuestos a insistir con su rechazo, incluso si pierden la votación.

La diputada también cuestionó el retraso en el tratamiento parlamentario y afirmó que no debería pasarse por alto el tiempo transcurrido desde que se produjo una situación similar en el Senado, hace dos años y medio. Para Frade, la demora forma parte de una maniobra del Gobierno que la Cámara no debería ignorar.

La universidad pública, otro eje de la convocatoria

La sesión que reclama la legisladora coincidirá con la quinta Marcha Federal Universitaria, una movilización convocada para exigir que el Gobierno nacional cumpla con el financiamiento de las universidades públicas. Frade vinculó ambos temas y criticó las previsiones presupuestarias destinadas al sistema educativo.

Según advirtió, el Presupuesto contempla una reducción adicional del 30% para las universidades públicas. En su evaluación, si esa disminución se concreta, las instituciones enfrentarán dificultades para sostener su funcionamiento. La diputada remarcó que quienes conocen la universidad pública comprenden la importancia de sus recursos y las consecuencias que puede tener un recorte de esa magnitud.

La coincidencia entre la movilización y la convocatoria parlamentaria también busca colocar en el centro de la discusión las obligaciones del Estado en materia educativa. Para Frade, el debate no puede quedar limitado a una disputa entre oficialismo y oposición, sino que debe abordar las consecuencias de las decisiones presupuestarias sobre instituciones que dependen del financiamiento público.

Mora y endeudamiento, una preocupación creciente

Entre los asuntos que la diputada considera prioritarios también aparecen la mora y el endeudamiento de los argentinos. Frade expresó su preocupación por el avance de esas dificultades y las definió como un problema cada vez más acuciante. Según señaló, un número creciente de personas podría quedar comprometido por sus obligaciones financieras, una situación que, a su juicio, requiere atención política y debate parlamentario.

La legisladora insistió en que la Cámara debe tratar estos temas junto con la Emergencia en Discapacidad y el rechazo al DNU 70/23. Su planteo apunta a que la actividad parlamentaria permita discutir tanto las consecuencias de las reformas normativas como las dificultades económicas y sociales que afectan a distintos sectores.

Aunque admitió que la oposición probablemente no logre abrir la sesión del 15 de octubre, Frade defendió la necesidad de sostener la convocatoria. Su argumento es que la falta de mayoría no debería impedir que los legisladores expongan sus posiciones sobre asuntos que considera sensibles y pendientes de respuesta. De ese modo, busca que el debate parlamentario sirva para visibilizar las diferencias políticas y mantener en agenda los reclamos vinculados con las universidades, la discapacidad, la mora y el endeudamiento.