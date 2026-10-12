Rosario Central aplastó a Independiente Rivadavia por 5-0 y acecha la cima de la tabla anual

Rosario Central consiguió una victoria contundente en el Gigante de Arroyito: goleó 5-0 a Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura 2026 y se metió de lleno en la pelea por la cima de la tabla anual. Con este resultado, el equipo rosarino alcanzó los 50 puntos y quedó a solo dos unidades del conjunto mendocino, que continúa como líder con 52.

El equipo dirigido por Jorge Almirón tuvo una actuación destacada y se impuso con dos goles de Ángel Di María, además de los tantos de Jaminton Campaz, Enzo Copetti y Marco Ruben. La goleada no solo significó tres puntos importantes, sino que también apretó la lucha por los primeros puestos de la clasificación acumulada.

Boca Juniors y Argentinos Juniors también siguen de cerca la pelea, ambos con 51 unidades, por lo que la disputa por la cima promete mantenerse abierta hasta el final de la fase regular.

La expulsión que cambió el partido

El Canalla comenzó mejor y abrió el marcador a los 11 minutos del primer tiempo, cuando Ángel Di María convirtió un penal para poner el 1-0.

El encuentro dio un giro decisivo a los 40 minutos, cuando Álex Arce fue expulsado por una fuerte patada en el rostro de Gastón Ávila. El árbitro Facundo Tello había mostrado inicialmente la tarjeta amarilla, pero modificó su decisión luego de revisar la jugada a instancias del VAR.

Con superioridad numérica, Rosario Central encontró mayores espacios y amplió la diferencia a través de Jaminton Campaz. En el complemento, Di María volvió a convertir, mientras que Copetti y Ruben completaron la goleada por 5-0.

Cómo quedó la tabla anual y qué se juega Rosario Central

Pese a la dura derrota, Independiente Rivadavia se mantiene en la cima de la tabla anual con 52 puntos. Sin embargo, su ventaja se redujo: Boca Juniors y Argentinos Juniors suman 51 unidades, mientras que Rosario Central llegó a 50 y quedó a tiro del liderazgo.

La pelea por los primeros puestos también resulta determinante para la clasificación a las copas internacionales de 2027, por lo que cada punto puede marcar la diferencia en el cierre de la temporada.

Con cuatro fechas por disputarse, Rosario Central quedó bien posicionado para seguir presionando a los equipos que tiene por delante. Independiente Rivadavia, en cambio, deberá recuperarse de una derrota contundente para defender la cima y evitar que sus perseguidores lo superen en la recta final del campeonato.